侍メジャーリーガー13人 「期待度ランキング」 予想をＳＳからＤランクまで格付け！！

史上初！日本人投手3連続

今年もメジャーリーグが始まった。ワイドショーでは連日のようにドジャースの活躍が報じられているが、今シーズンに世界最高峰の舞台で鎬(しのぎ)を削る侍は13人いる。そこでFRIDAYは、野球解説者の藪恵壹氏、メジャー評論家の友成那智氏、そして現地で取材を続ける複数の記者らが下した評価をもとに、８段階の「期待度ランキング」を作成。写真とともに、日本人メジャーリーガーの2026年シーズンを展望したい。なお、ケガの影響で今季全休を発表しているパドレスのダルビッシュ有（39）は除外している。

大谷翔平（31） ドジャース

投:期待度S 想定10勝

打:期待度SS 想定50本塁打

ポストシーズン進出確率99％、ワールドシリーズ優勝確率は30球団トップ。メジャーのデータ分析サイト『ＦａｎＧｒａｐｈｓ』が算出したのは、一昨年、昨年と２年連続で世界一に輝いたドジャースに関する驚くべき数字だった。

3月31日（日本時間）のガーディアンズ戦で佐々木朗希（24）が５回途中１失点の快投を見せると、続く４月１日には大谷翔平（31）が、翌２日には昨季ワールドシリーズＭＶＰの山本由伸（27）が先発登板。同じチームに所属する日本人投手が３試合連続で先発マウンドを託されたのは、長いメジャーリーグの歴史の中でも初めてのことだった。

「今年の大谷は投打で史上最高のシーズンを送るはずです。現時点で打撃の調子は上がり切っていませんが、シーズン序盤でマークが厳しいなか、フォアボールを選んで高い出塁率を維持している。２〜３本ホームランが出れば、順調にペースを上げて50本はクリアするはずなので、期待度はSS。投手としては、160km／ｈ超えのフォーシームにカーブやシンカーなど新たな武器を織り交ぜる投球術を手に入れているため、期待度Ｓです。10勝を期待したい。

ただ、今季の投手としての期待値は、SSの山本に軍配が上がるかもしれません。ＭＬＢが発表した開幕投手のパワーランキングでも４位にランクインし、サイ・ヤング賞候補です。昨季以上の勝ち星を挙げるでしょう。佐々木はオープン戦の不調を考えると期待度Ｃですが、開幕から４試合で安定した結果を残せば、化ける可能性が充分にあります」（藪氏）

山本由伸（27） ドジャース

期待度SS 想定15勝

昨季はポストシーズンを入れると200イニング以上に登板したが高いパフォーマンスを維持。タフさも魅力の一つ。

佐々木朗希（24） ドジャース

期待度C

3月31日の今季初登板は５回途中１失点と好投したが、味方の援護がなく敗戦投手に。ローテに定着できるか。

3連続ホームラン

メジャー通算1764安打を誇り、ホワイトソックスの監督も務めたオジー・ギーエン（62）が「こいつは本物だ！」と絶賛したのは、同チームでメジャーデビューを果たした村上宗隆（26）だ。

「開幕から３戦連続でホームランを放ったのはさすがの一言ですが、今後は160km／ｈのスピードボールにどう対応していくかがカギになる。まだ課題は少なくありませんが、１年目から30本塁打を期待できる。Ａ＋をつけていいでしょう」（友成氏）

村上とともに海を渡った岡本和真（29）も、攻守にわたる活躍を見せており、期待度はＡだ。

「所属しているブルージェイズは、昨年のワールドシリーズでドジャースと第７戦まで戦った強豪。チャンスで回ってくる場面が増えることが予想されます。岡本はコンタクト率が高く三振の少ない打者なので、チームカラーにマッチしている。3月31日に放った第２号は約160km／ｈに迫るボールだったため、速球への対応も申し分ありません。村上よりも高打率を記録し、20本塁打、80打点はクリアするでしょう。不安視されていたサードの守備も難なくこなし、首脳陣からも絶賛されています」（同前）

3月31日に元チームメイトの岡本と対戦したロッキーズの菅野智之（36、期待度Ｂ）は、標高が高く打球が飛びやすいことから「投手の墓場」と呼ばれるクアーズ・フィールドで、熟練の投球術を駆使し防御率３点台を狙う。

村上宗隆（26） ホワイトソックス

期待度A+ 想定30本塁打

衝撃の３戦連発デビューを果たしたが、守備力や剛速球への対応力は未知数。現在の好調をキープしたい。

岡本和真（29） ブルージェイズ

期待度A 想定20本塁打 想定打率.280

不安視されていたサードの守備も難なくこなし、ファインプレーを連発。瞬く間に強豪の主軸の座を勝ち取った。

菅野智之（36） ロッキーズ

期待度B

ベテランの域に達した右腕は、ＷＢＣでも変化球を主体とする熟練の投球を披露。シーズンでも発揮できるか。

菅野らとともにＷＢＣを戦ったカブスの鈴木誠也（31、期待度Ａ＋）は、大会中の負傷で開幕出場を逃(のが)したが、４月中に復帰する予定で、30本塁打100打点をクリアした昨年以上の活躍を目指す。

「同じカブスの今永昇太（32、期待度Ａ）は3月30日の今季初登板で、６回途中４失点を喫し敗戦投手となりましたが、オフに球速向上に取り組むなど投げているボールは悪くない。ただ、メジャー３年目を迎え、相手打者が慣れてきた印象が拭(ぬぐ)えません。15勝3敗を記録した１年目のようなシーズンを過ごすためには、フォーシーム、スプリットに加え新たな決め球を作る必要があるでしょう。

千賀滉大（33、期待度Ａ）も今永と同様に、″お化けフォーク″以外の球種を磨けば、メッツのエースに返り咲く実力があります」（前出・藪氏）

鈴木誠也（31） カブス

期待度A+ 想定30本塁打 想定100打点

ＷＢＣベネズエラ戦での故障に泣き、開幕には出遅れたが、その打力は健在。今季は打率向上を狙いたいところ。

今永昇太（32） カブス

期待度A 想定10勝

投球の幅を広げ、15勝3敗と圧倒的な成績を残したメジャー１年目・’24年シーズンを上回る投球を期待したい。

千賀滉大（33） メッツ

期待度A

昨季序盤はサイ・ヤング賞級の投球を披露も、負傷離脱後に自身の投球を見失った。ケガなく一年を過ごしたい。

一陽来復を期待

レッドソックスの吉田正尚（32）は、打力は申し分ないが、期待度はＣ。その背景には、複雑なチーム状況がある。

「吉田のほかに、メジャートップクラスの実力と若さを併せ持つ外野手が４人いるため、出場機会が与えられない。トレードに出そうにも、年俸が高いので引き取り手を探すのが難しい。我慢のシーズンになりそうです」（前出・友成氏）

エンゼルスの菊池雄星（34）は、今季もイニングイーターとして、防御率３点台の活躍が期待されている。メジャーでは投球回の多い投手が高く評価される傾向にあるため、期待度はＢ＋だ。

ＷＢＣでもそのタフネスを発揮した菊池とは対照的に、故障による無念の出場辞退を経験し、故障者リストに入ってシーズン開幕を迎えた松井裕樹（30）の期待度はＤ。四死球率と被本塁打率を改善し、まずはチームの信頼を勝ち取りたい。

吉田正尚（32） レッドソックス

期待度C

出場機会さえ与えられれば、３割を打つ実力は持っている。少ないチャンスをものにしスタメンを勝ち取れるか。

菊池雄星（34） エンゼルス

期待度B+ 想定イニング数180回

ケガなくローテを守り、コンスタントに170イニング前後を投げられる先発投手はメジャーでも貴重な存在だ。

松井裕樹（30） パドレス

期待度D

敗戦処理投手からの脱却を掲げたシーズンだったが、キャンプ中の負傷で離脱。リハビリ期間での進化に期待。

「新人王級の活躍を期待したいのは、アストロズの今井達也（27）です。3月30日のデビュー戦では３回途中４失点と振るいませんでしたが、期待度はＡ＋です。開幕前のオープン戦で見せた投球は圧巻で、160km／ｈ近い速球に、変化量の大きいフォークやスライダー、タイミングをズラすチェンジアップなど、ボールは一級品。ストライク率さえ向上すれば、１年目から難なく10勝をクリアするはずです」（前出・藪氏）

今年は、ドジャース３人衆以外の侍メジャーリーガーがテレビを賑(にぎ)わす機会が増えそうだ。

期待度 A+ 想定10勝

３回途中４失点とほろ苦いメジャーデビューだったが、球威は申し分ない。速球の制球安定がカギとなる。

『FRIDAY』2026年4月17・24日合併号より