お笑い芸人のハリウッドザコシショウ（以下、ザコシ）が歌舞伎俳優・市川團十郎に猛攻を仕掛けるも、まさかの“対策”をされていたことが発覚。視聴者から反響が寄せられる場面があった。

【映像】ザコシの猛攻に耐える市川團十郎

4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば成功となる。

4組目の挑戦者として登場したザコシは、上半身裸に黒パンツ、カウボーイハットといういつもの出で立ちで登場。開口一番「團十郎行ってんの！？ シュー！シュー！」とステージ場を動き回ったかと思えば、「ハァ！？」と目と口を見開く迫真の表情に転じ、持ち前のテンションで猛攻を仕掛ける。

さらに「炎上した時の宮迫」と「誇張しすぎたダイアン津田」の誇張モノマネを立て続けに披露し、三点倒立のような体勢で「ゴイゴイスー！」と叫んだが、團十郎の笑いを引き出すことはできなかった。

チャレンジ失敗後、MCの東野幸治は「きれいに残念！」とザコシの挑戦を評価すると、「残り1秒諦めたでしょ？」と最後の表情に注目。ザコシは「諦めました（笑）」とこぼし、「シューで笑うと思ったんですけどね。『押したら笑う』って言うてましたから」と、その前3組への反応を見ていたことを明かす。

一方、ネタの感想を求められた團十郎は、「一番笑う可能性があったと思うんで、結構いっぱい見てきました」と“誇張対策”を行っていたことを告白。事前に6本ほどネタを観てきたそうだ。

これにザコシは「誇張対策してきた！？團十郎イッてますわ！」とブチギレた一方、東野から「優勝候補やから対策練ってたんですよ。幸せやで」となだめられ、「幸せですわ！」と叫んでいた。

また、團十郎のまさかの対策には視聴者からも反響が寄せられ、「誇張対策ww」「対策済みw」「対策おもろw」「誇張対策って何やねんw」「これはうれしい」といったコメントが相次いだ。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行した。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）