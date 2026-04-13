姿を消してから、3週間――。

【写真】2足そろって発見…結希さんが履いていた黒のスニーカーと黄色いランリュック

懸命な捜索が続いていた、京都南丹市立園部小学校の新6年生・安達結希さん（11）。4月13日、京都府警が市内の山中の捜索において、男児と見られる遺体を発見した。

近隣住民は「こんな物騒な事件は初めて」

遺体発見の前日である12日には、子ども用の黒い靴が見つかっていた。

「捜査関係者によると、園部小から南西に約6km、自宅から北に約3kmの山中周辺などを約50人態勢で捜索し、靴が見つかったとのこと。結希さんが行方不明になった日に履いていたのはものと特徴が似ており、鑑定などの確認が進められていました」（地方紙社会部記者）

3月29日には、結希さんの通学かばんも発見。かばんがあった場所と靴があった場所との直線距離は約5kmだ。これらの情報をもとに捜索を継続していた中、遺体が発見された。現在は、身元特定が進められているという。

結希さんが姿を消したのは、3月23日の午前8時ごろ。校舎から約200m手前で、父親が運転する車から降りた後に行方不明となった。3月25日には顔写真や当日の服装などが公開され、4月13日までに約1000人の警察官らが捜索に投入されていた。

結希さんの身に、いったい何があったのか。男児と見られる遺体の発見前まで、現地住民たちからは悲痛な祈りが聞こえていた。

「うちの娘は（結希さんより）1つ下で、近い歳ですから、本当に他人事ではないです。ええ、怖いですよ……早く生きて戻ってきてほしいです。だから、この事件が起きてからは、もう本当に気が気じゃないというか……。一刻も早く解決してほしいと願っています」（隣の小学校の小5女児を持つ母親）

「この町に生まれて育ち、この町に嫁いでここまで生きてきたけど、こんな物騒な事件は初めて。誘拐なのか、なんなのかは分かりませんけど、すぐにでも見つかって元気な姿を見たい。その一心ですよ。無事をお祈りしております」（80代の住民女性）

「毎日のように送り迎え」していたのは祖母

遺体の身元特定が急がれる中、結希さんの家族に関してはこんな情報も。

「結希くんは、60代半ばのおばあちゃんによく可愛がられていましたね。確か、初孫だとか。おばあちゃんは、自宅近くのスクールバス乗り場まで、結希くんを毎日のように送り迎えしていましたよ。

結希くんのお母さんは、3人きょうだいの末っ子。一番上のお姉さんは、ずいぶん前に亡くなったおじいちゃんとソリが合わなくて、昔に家を離れていてね。二番目のお兄さんは、自宅の離れに結婚して住んでいるはず」（60代の住民男性、以下同）

未だ“謎”が残されたままの結希さん失踪事件。のどかな園部町の住民は、現在の町の様子についてこう語る。

「事件以降、なんかずーっと、この町をモヤモヤっとした雰囲気が覆っていて、気が晴れない。滅入ってしまうよ。とにかく、早く解決してほしいね」

府警による、最新の捜査情報の発表が待たれる。