今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月14日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


不振日ながら、「6」を大切にすると運が開けそう。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


ぶっつけ本番だと失敗しがち。必ず予行練習をしておこう。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


孤立しがちな日。周囲の人を誰も信じられなくなるかも……。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


人の役に立てそう。献血車を見たら協力してみて。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


依存心が強まる日。怪しい人につけこまれないよう注意を。

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


服装やメイクは保守的に。派手な格好は裏目に出る暗示が。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


几帳面になることが幸運のカギ。特に時間には正確でいよう。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


芸術に触れると心が豊かになる日。演劇など舞台芸術が◎。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


友人と楽しく過ごせる日。うわさのスポットに出向くと◎。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


ハキハキした話し方で人気が集中。喜怒哀楽もはっきりと。

2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


何事も遊び感覚でやるとうまくいく日。気楽にトライしよう。

1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


行動力が大幅にアップ。「こうしたい！」と思ったら即動き出してみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)