2026年4月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
不振日ながら、「6」を大切にすると運が開けそう。
ぶっつけ本番だと失敗しがち。必ず予行練習をしておこう。
孤立しがちな日。周囲の人を誰も信じられなくなるかも……。
人の役に立てそう。献血車を見たら協力してみて。
依存心が強まる日。怪しい人につけこまれないよう注意を。
服装やメイクは保守的に。派手な格好は裏目に出る暗示が。
几帳面になることが幸運のカギ。特に時間には正確でいよう。
芸術に触れると心が豊かになる日。演劇など舞台芸術が◎。
友人と楽しく過ごせる日。うわさのスポットに出向くと◎。
ハキハキした話し方で人気が集中。喜怒哀楽もはっきりと。
何事も遊び感覚でやるとうまくいく日。気楽にトライしよう。
行動力が大幅にアップ。「こうしたい！」と思ったら即動き出してみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
不振日ながら、「6」を大切にすると運が開けそう。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ぶっつけ本番だと失敗しがち。必ず予行練習をしておこう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
孤立しがちな日。周囲の人を誰も信じられなくなるかも……。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人の役に立てそう。献血車を見たら協力してみて。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
依存心が強まる日。怪しい人につけこまれないよう注意を。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
服装やメイクは保守的に。派手な格好は裏目に出る暗示が。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
几帳面になることが幸運のカギ。特に時間には正確でいよう。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
芸術に触れると心が豊かになる日。演劇など舞台芸術が◎。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
友人と楽しく過ごせる日。うわさのスポットに出向くと◎。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ハキハキした話し方で人気が集中。喜怒哀楽もはっきりと。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
何事も遊び感覚でやるとうまくいく日。気楽にトライしよう。
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
行動力が大幅にアップ。「こうしたい！」と思ったら即動き出してみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)