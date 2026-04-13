京都府南丹市立園部小学校6年の安達結希さんの行方がわからなくなって3週間。学校では、13日も警察官らが見守るなか、児童らが登校しました。警察は学校周辺をパトカーで巡回し、警察官を増員して通学路の見守りにあたっています。

【写真を見る】【京都小6男児行方不明】「同じ形の黒い靴」見つかる…発見場所は「子どもが来るようなところではない」と近隣住民 周辺を50人態勢で重点捜索「日数も日数、なんとか無事で見つかってほしい」

安達さんは3月23日の午前8時ごろ、父親が運転する車で学校のそばまで送り届けられました。その日は卒業式で、在校生として出席するはずでしたが、学校によりますと、午前8時半すぎ、教室には安達さんの姿はなく、卒業式終了後の午前11時45分ごろ、担任が母親に電話で連絡したことで行方が分からなくなっていることが判明しました。校内の防犯カメラには安達さんの姿は映っていなかったということです。

また、捜査関係者によりますと安達さんは行方不明以降、バスや電車などを利用した形跡はなく、周辺の防犯カメラにも姿が確認できていないということです。

3月29日に、学校から北西に3キロ離れた山の中で親族が安達さんの「通学用かばん」を発見。警察などはこれまで、かばんが見つかった山の中や市街地など広範囲で捜索にあたってきましたが、新たな手がかりは見つかっていませんでした。

警察は4日前から小学校から南西に約6キロ離れた山を捜索。シャベルで地面を堀るなどして手がかりを探していたところ12日午後、山道周辺で黒色の靴を発見。

捜査関係者によりますと、安達さんが履いていた靴と同じ形のもので、警察は確認を急いでいます。

靴が見つかった場所はどんなところなのか?近くに住む人は…。

「（Ｑ子どもが来るような場所？）ではないですね。車が入れないようにゲートとかしてますので。まさかやと思いましたけど安達さんの靴やったらえらいこと。日数も日数なんでなんとか無事で見つかってほしい」

13日も約50人態勢で捜索が行われ、靴が見つかった場所周辺を重点的に捜索しています。

