【あすから】時代劇スターのチェ・スジョン主演作、韓国ドラマ『大祚榮（テジョヨン）』が放送スタート 大祚榮の波乱万丈な人生を描く歴史超大作＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチェ・スジョンが出演する韓国ドラマ『大祚榮（テジョヨン）』（2006年／全134話）が、あす14日より「KBS World」で放送される（月〜金 前7：35〜）。
【動画】時代劇スターのチェ・スジョン主演作『大祚榮』
同作は、高句麗の流れを受け継ぎ、渤海を建国した大祚栄の一代記を描いた壮大な歴史ドラマ。中国の広大な風景をバックに撮影が行われ、『太祖王建』『海神-HESHIN-』に出演する時代劇スター、チェ・スジョン主演の名作ドラマ。
一人の男が祖国滅亡後、過酷な運命、闘い、悲恋を乗り越え渤海を建国するまでの波乱万丈な人生を描く歴史超大作。『千秋太后（チョンチュテフ）」のイ・ドクファ、『王女の男』のホン・スヒョン、『善徳女王』のパク・イェジン、『武神』のチョン・ボソクなど時代劇での活躍も多い名優たちにも注目。
■あらすじ
高句麗末期、唐の侵攻により万里の長城北側・イジン城で孤立した兵士たちを救うため、大祚榮は命を懸けた戦いに身を投じる。その過程で契丹族の娘チョリン、そして後に最大の宿敵となる男イ・ヘゴと運命的に出会う。淵蓋蘇文の死後、高句麗は内部対立により崩壊へと向かい、ついに千年の歴史に幕を下ろす。祖国滅亡後もなお復興を誓う大祚榮と、唐の将軍ソル・イングィとの対立の中で、遼東の未来を懸けた戦いが始まる。
■監督：チャン・ヨンチョル
■脚本：キム・ジョンソン、ユン・ソンシク
■キャスト：チェ・スジョン、チョン・ボソク、イ・ドクファ、ホン・スヒョン、パク・イェジン ほか
【動画】時代劇スターのチェ・スジョン主演作『大祚榮』
同作は、高句麗の流れを受け継ぎ、渤海を建国した大祚栄の一代記を描いた壮大な歴史ドラマ。中国の広大な風景をバックに撮影が行われ、『太祖王建』『海神-HESHIN-』に出演する時代劇スター、チェ・スジョン主演の名作ドラマ。
■あらすじ
高句麗末期、唐の侵攻により万里の長城北側・イジン城で孤立した兵士たちを救うため、大祚榮は命を懸けた戦いに身を投じる。その過程で契丹族の娘チョリン、そして後に最大の宿敵となる男イ・ヘゴと運命的に出会う。淵蓋蘇文の死後、高句麗は内部対立により崩壊へと向かい、ついに千年の歴史に幕を下ろす。祖国滅亡後もなお復興を誓う大祚榮と、唐の将軍ソル・イングィとの対立の中で、遼東の未来を懸けた戦いが始まる。
■監督：チャン・ヨンチョル
■脚本：キム・ジョンソン、ユン・ソンシク
■キャスト：チェ・スジョン、チョン・ボソク、イ・ドクファ、ホン・スヒョン、パク・イェジン ほか