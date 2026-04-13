通行不可区間を迂回する新ルート

国土交通省 長岡国道事務所は2026年2月、新潟県と福島県にかけて敷設工事が行われている国道289号「八十里越（はちじゅうりごえ）道路」の進捗状況をまとめたレポートを公開しました。



現在の状況や開通によって期待されている効果をみてみましょう。

八十里越は、新潟県三条市から魚沼市を経て、福島県只見町に至る街道です。新潟市中央区から福島県いわき市を結ぶ国道289号上にあります。

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およそ8里（約31.4km）の距離ですが、1000m〜1500m級の山々が連なる山岳地帯を通り抜ける峠道で、大自然の厳しさから1里進むのに10里に相当するほど苦労するとして「八十里越」と呼ばれています。（諸説あり）

そんな難所でありながらも越後（新潟）と会津（福島）を結ぶ重要な交易路として利用され、両地域の発展に寄与してきました。

しかし、鉄道網の発達や自動車の一般化、道路ネットワークの発展、雪崩や土砂崩れなどによる通行止めなどによって、徐々に存在感を失っていきました。

一時は「獣道」と言われるほど荒廃し、今もなお、国道に指定されているものの自動車の通行が一切できない「点線国道」の状態となっています。

そんな八十里越ですが、1986年（昭和61年度）、新潟県、福島県、国土交通省が協力して、10か所の橋梁・11か所のトンネルで構成する新ルートの事業化がスタートし、順次工事が始まっています。

新ルートは新潟県が施工する延長約1.2kmの区間と、国交省が施工する延長約11.8kmの区間、福島県が施工する延長約7.8kmの区間で構成され、総延長は約20.8kmになります。

国土交通省のレポートには、管轄している橋梁の建築工事、トンネルの掘削工事についてまとめられており、2024年（令和6年）の年末時点で主要な橋梁・トンネルの概成が完了。

「1号スノーシェルター」と「外の沢スノーシェッド」を除いてコンクリート舗装が完了していると伝えています。

国道289号の八十里越の開通時期については、2026年（令和8年）の秋から2027年（令和9年）の夏を目処に暫定開通させる方針で工事が進められています。

八十里越の現道となる峠道は、先出の通り19.1kmに渡って通行不能区間となっており、国道252号や関越道・磐越道を使うなど、大幅な迂回を強いられています。

さらに、周辺地域は豪雪地帯ということもあって、冬季になると雪による通行止めや交通規制が発生するなど、地域のアクセス性が極端に低下していました。

無事に開通すれば、国道252号・関越道・磐越道を経由して157分かかっていた三条市〜只見町間の所要時間は「78分」も短縮されると試算されており、両地域の交流の活性化につながると期待が寄せられています。

また、新ルートでは道路を雪から守る防護設備である「スノーシェッド」や「スノーシェルター」が多数設けられています。

これにより安定して通年利用できるルートとして活用できると見込まれており、地域の交通ネットワークの安定化による日常生活の利便性向上から、災害や救急医療などの緊急性が高い輸送体制の向上にも期待されています。