ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を撃破した那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った。挑戦権を得て、５月２日の同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の王座戦の結果を待つ立場となったが、昨年１１月にプロ初黒星を喫した拓真への“ＫＯ雪辱”に意欲。帝拳ジムの本田明彦会長によれば天心の次戦は９月となる見通しで、世界再挑戦となることが濃厚となった。

崖っぷちの大一番で涙の復活を遂げた天心は「ここで勝てて（世界戦線に）生き残れたのはデカい。負けていたらどうすることもできなかった」と改めて感慨にふけった。

岐路と位置づけた名王者との再起戦で鋭いボディー打ちを連発し、９回終了ＴＫＯで完勝。エストラダが左肋骨（ろっこつ）を２本骨折していたことも判明した。旧知の葛西裕一トレーナーに再び師事してスタイルを一新し、相手の心身を粉砕した。課題だった接近戦でも如実な進歩を示し「近距離の攻撃、ボディー打ちは相当狙っていた。自分のパンチが相手に効くことが今回わかった。試合でなかなか出なかったが、実際に出せて自信につながった」と大きな手応えを示した。

拓真ＶＳ井岡の５・２東京ドーム決戦の勝者に挑戦することは決定的。ただ、天心自身はリベンジマッチを強く希望する。前夜は「拓真選手に勝ってほしい。てるてる坊主をつくって祈る」とうそぶいたが「晴れるだけで意味がないですよね（笑）。わら人形にします」とおどけて訂正。拓真戦を念頭に「ＫＯは次にお預け」と宣言したが「もちろん（ＫＯを狙う）。（拓真に）預けたもの（借り）は大きいので、変な決着では終われない」と決意を込めた。

早ければ９月にもリベンジ戦の機会が訪れるが、本田会長は「（調整が）合わなければ他とやる」と、他団体王者を含めて１試合を挟む可能性も示唆した。「勝ってかぶとの緒を締める。きつすぎず、緩すぎず。満足は全くしていない。まだまだ、なめんじゃねえぞという気持ち。内なる炎を燃やしていきたい」。不屈の神童の言葉は熱を帯びた。