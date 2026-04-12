4月7日放送のバラエティ番組『相席食堂』（テレビ朝日系）で、女性声優がロケ先の飲食店スタッフから腰を触られる場面が映し出され、物議を醸した。一方で、配信サイトでは “異変” が見られて──。

お笑いコンビ「千鳥」がMCを務める同番組は、芸能人が日本各地で街ブラロケをおこない、その様子を収めたVTRにスタジオの大悟とノブがツッコミを入れるもの。7日の放送回は、5人組アイドルグループ「M!LK」の塩崎太智が京都府宇治市でロケをおこなう様子が流れた。

「ロケ終盤、塩崎さんがうなぎ店を訪れました。同店ではうなぎの掴み取りから串打ち、焼くところまで客が体験でき、塩崎さんは偶然プライベートで現地を訪れていたアニメ『響け！ ユーフォニアム』シリーズに出演する声優の黒沢ともよさんと豊田萌絵さんと3人で取り組むことになったのです。

ただ、豊田さんが串打ちに挑戦していたところ、指導していた男性店主が背後から腰を両手で2回ちょんちょんと触れる場面がありました。店主は黒沢さんにも同様の “腰タッチ” をしており、塩崎さんはあ然とした表情を浮かべ、SNSで《笑えなかった》と物議を醸す事態になったのです」（スポーツ紙記者）

ロケ先の男性店主の女性声優に対する “腰タッチ” は波紋を呼ぶことになった。一方で、この放送回を配信した「Tver」に関しては、

《Tverで相席食堂みてたけどセクハラされたシーンカットされてる…？》

《相席食堂の例の部分カットされてない？ ほな最初からカットしといた方が良かったのでは…》

《うなぎのところ少しカットされてるね》

など、問題の場面がカットされたという指摘があがっているのだ。確かに、TVerの配信を確認したところ、塩崎らが串打ちする場面がすべてなくなっていた。

「放送では、スタジオで見ていたノブさんが『下ネタしてた？ 後ろで』とコメントし、VTRを一時停止するボタンが押され、大悟さんも『ケツ触ってた？』と、やんわり咎める場面もありました。

しかし、TVer版では、塩崎さんらが店主がさばいたうなぎを触る場面はあったものの、その後うなぎを食事する場面に切り替わり、結果的にうなぎ店のロケパートが極端に少なくなっていました」（芸能記者）

配信サイトでは問題のシーンは全カットされることになったが、この騒動は視聴者に禍根を残すものになったようだ。

「豊田さんは店主に腰を触られた直後、場の雰囲気を壊さないようにするためか、笑顔を見せていましたが、二度めは少し驚いた様子で振り返っていました。

VTRでは、女性が体を触れられる姿を何度も流す編集になっており、番組側もおもしろがっていると受け止められたのか、“腰タッチ” シーンを放送したテレビ局の判断にも疑問を持たれているようです」（同前）

和やかになるはずの飲食店のロケが思わぬ波紋を呼ぶことになってしまった。