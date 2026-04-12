Ê¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤ä¥×¥ê¥¯¥é¡¢¶õµ¤´¶¤ËÆ´¤ì¤ë¸½ÌòJK¤Î±üÂ¼Åí²Æ¡Ö»ä¤âÊì¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±üÂ¼Åí²Æ
»ëÀþ¤òÃ¥¤¦Âç¤¤ÊÆ·¤È¡¢¥á¥ê¥Ï¥êºÝÎ©¤Ä¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¡£¤Ï¤ó¤Ê¤êµþÅÔÊÛ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡¦±üÂ¼Åí²Æ¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¦¤â¤â¤«¡Ë¤¬¡¢4·î13Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤17¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇ¶¯¤Î¹â¹»À¸¤¬ºÆ¤Ó¹ßÎ×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±üÂ¼Åí²Æ¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÉþ¤ÏÀ¶Á¿¡¢´é¤Ï¤Á¤ç¤¤¥®¥ã¥ë¡Û
¡½¡½º£²ó¡¢½µ¥×¥ì¤Î»£±Æ¤Ï2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
±üÂ¼¡¡ºÇ¸å¤ËÃå¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤È±·¿¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Á°È±¤ò´¬¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤ÏÁ°È±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¡©
±üÂ¼¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë·Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°È±¤Ê¤·¤Ç¡¢È±¤¬¤Ê¤Ó¤¯¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¡¢¤«¤Ê¤êµ¤Ê¬²°¤Ê¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Åìµþ¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ç³¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
±üÂ¼¡¡ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Åìµþ¤ËÍè¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤ÎµþÅÔ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¯¤·¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤â¡©
±üÂ¼¡¡¤Ï¤¤¡¢Åìµþ¤À¤È¸¶½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£
±üÂ¼¡¡¤Ï¤¤¡£¹¥¤·ù¤¤¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß·Ï¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤ß¤Ç¡¢¥ß¥ß¥¬¡¼¤È¤«º½¤º¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤ê½Â¤¤¹¥¤ß¤À¤Í¡£
±üÂ¼¡¡¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éã¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¼ò¤ò°û¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©
±üÂ¼¡¡Í§Ã£¤ÈÉþ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÊ¿À®¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¡×¤¬¤¹¤´¤¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Éü¹ïµ¡¼ï¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²è¼Á¤âº£¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¥ì¥¤¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¹¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¿À®´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
±üÂ¼¡¡Æ´¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤ÎÉþÁõ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ï¥ó¥Û¥ó·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤ª¾åÉÊ¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿Éþ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥á¥¤¥¯¤Ï¤«¤Ê¤êÇ»¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉþ¤ÏÀ¶Á¿¡¢´é¤Ï¤Á¤ç¤¤¥®¥ã¥ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Ê¿À®¤Î¥®¥ã¥ë¤Ë¤âÆ´¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¶õµ¤´¶¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Èþ°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤´²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡©
±üÂ¼¡¡¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤«¤±À¼¤ò²È¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¼«Á³¤È³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¤¤¤Ä¤«¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
±üÂ¼¡¡º£¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³¥¹¥á¤ä¾¦ÉÊ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢º£¤ÎÆ±À¤Âå¤Î¥³¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
±üÂ¼¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥á¥¤¥¯¤ä¥³¥¹¥á¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤·Á¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»ÔÅè¤¢¤«¤Í
¡ü±üÂ¼Åí²Æ¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¦¤â¤â¤«¡Ë¡¡
2008Ç¯8·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B80 W58 H86¡¡
¡û¡ÖGAKUSEI RUNWAY2024¡×¹â¹»À¸ÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥«¥Ð¥¹¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î±üÂ¼ÏÂÀµ¡£
¸ø¼°X¡Ú@peach_summer827¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@peach_summer827¡Û¡¡
±üÂ¼Åí²Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿»ÔÀî½¨ÌÀ¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿»ÔÀî½¨ÌÀ