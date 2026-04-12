免疫力を上げてウイルスをふきとばす最強ポーズとは？【免疫力の話】

朝一番の「パワーポーズ」ですべてがウマくいく！

ストレスに強くなる毎朝の習慣

朝から気分が沈みがちで何もやる気が起きない。面接や会議など大事な約束のことを思うと緊張で不安になる――皆さんはこんな経験ありませんか？

強いストレスや不安にさらされ、自信をなくしてしまいそうなときには、逆境に打ち勝つ「パワーポーズ」で勇気を奮い立たせ、気分を切り替えてみましょう。

この「パワーポーズ」とは、米国ハーバード・ビジネス・スクールの経営学准教授で社会心理学者のエイミー・カディ氏が提唱する、自らを鼓舞するしぐさのこと。

パワーポーズをわずか２分間とることで、脳内ホルモンの一種テストステロンが増加するなどホルモンバランスの変化を促し、ネガティブな思考をポジティブに、不安を抑えて自信をみなぎらせることができるといわれています。

パワーポーズには決まったポーズや身振りというものはなく、自分を奮い立たせるような力強いポーズならどんなものでもＯＫ。例えば握りこぶしを天高く突き上げるガッツポーズやボクシングのようなファイティングポーズ、腰に手を当てて胸を張り、口を大きく開けて笑う、というのもいいでしょう。

これを毎朝２分間、習慣として続けることで気分をリフレッシュし、自信と勇気にあふれたストレスフリーな生活を送れるようになります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』