気象庁によりますと、きのう（10日）午前3時に「台風4号（シンラコウ）」が発生したということです。

【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～16日（木）雨風シミュレーション

強い勢力の台風4号はきょう（11日）午後3時には、

トラック諸島近海で西北西へゆっくり進んでいます。



中心の気圧は970ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は35メートル、

最大瞬間風速は50メートル



となっています。



＊シンラコウはミクロネシアの「伝説上の女神」を意味しています。

「台風４号」今後の進路は？

台風の中心は、



あす（12日）午後3時には

マリアナ諸島で非常に強い勢力に発達し、

北西に10キロの速さで進み

中心の気圧は935ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は45メートル、

最大瞬間風速は65メートル



あさって（13日）午後3時にはマリアナ諸島

北西に20キロの速さで進み

中心の気圧は920ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は50メートル、

最大瞬間風速は70メートル



14日午後3時にはマリアナ諸島

西北西に15キロの速さで進み

中心の気圧は920ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は50メートル、

最大瞬間風速は70メートル



15日午後3時にはマリアナ諸島

北西に10キロの速さで進み

中心の気圧は925ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は50メートル、

最大瞬間風速は70メートル



16日午後3時にはマリアナ諸島

北西に10キロの速さで進み

中心の気圧は935ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は45メートル、

最大瞬間風速は65メートル



が予想されています。



＊11日午後3時45分 気象庁発表

今後の進路は？1１日（土）～16日（木）雨風シミュレーション

11日（土）

12日（日）

13日（月）

14日（火）

15日（水）

16日（木）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨を予想する傾向があるため、局地的には雨が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

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今後の気象情報に注意してください。