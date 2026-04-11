マレーシア・アビエーション・グループ（MAG）は、2025年12月期の業績を発表した。4期連続で営業利益を計上した。

売上高は145億マレーシア・リンギット、EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）は16億マレーシア・リンギットだった。純利益は1億3,700万マレーシア・リンギットとなり、前期の5,400万から2倍以上に拡大した。

旅客数は1,860万人（前期比12％増）、座席利用率は81％（同1％増）となった。旅客需要が堅調に推移したほか、ネットワークの最適化などが寄与した。定時運航率は81％（同8％増）だった。

航空事業では、マレーシア航空がパリとブリスベンへ運航を再開したほか、オーストラリアやインド、モルディブ、バングラデシュへの増便も実施した。ファイアフライは国際線にクラビ、シェムリアップ、セブへ乗り入れを開始した。2025年12月にはMASwingsをサラワク州政府へ売却した。

非航空事業では、貨物部門のMABカーゴが追加供給と燃料・為替環境の改善を背景に営業利益を拡大した。グランドハンドリング部門のAeroDaratサービスは2桁の増収を達成し、MRO部門のMABエンジニアリングサービスは黒字転換を果たした。