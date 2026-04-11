2026年4月10日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は、東京・渋谷区が導入する「ポイ捨てに反則金、ありかなしか」を特集した。渋谷区では路上へのポイ捨てが後を絶たず、特に2024年2月以降、急激にゴミの量が増えて社会問題化している。

テイクアウトを行う店などにゴミ箱設置を義務化

ゴミ清掃員としても活動するマシンガンズの滝沢秀一さんが番組で説明、それを改善する動きが4月からスタートした。コンビニやカフェなどテイクアウトを行う店などにゴミ箱設置を義務化する。改善命令に従わなかった場合は、6月から5万円の過料を科す。区内を巡回する指導員が行為を確認した場合は罰則として2000円の過料を徴収できるという。

「酔っ払いから2000円徴収するのは難しいだろうな」

MCの山里亮太さんは「ただ、店側の努力だけではゴミはなくならない。ポイ捨てする側にも問題があり、それにも罰則が科せられるということですけど」と話す。

おぎやはぎの小木博明さんは「もちろん賛成ですが、徴収するのがすごい難しそう。万引き犯もそうですが、いろんな理由をつけるやつがいる。（犯行がはっきりする）店から出ないとつかまえられない。ポイ捨てもやった後に『いや、これから戻すつもりだった』とかいくらでも言い訳できますからね。それに、お酒飲んでる場合、そこで2000円を徴収するとなるとなかなか難しい」と、新たなトラブルの原因になる恐れを指摘した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）