なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の藤野あおばが見せたドリブル突破を、女子サッカー界のレジェンド・澤穂希さんが解説。“なでしこの三笘”のスピードに着目した。

【映像】藤野あおば、“爆速ドリブル”→一瞬で抜きさる瞬間

4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上、初となるバロンドールを獲得した澤さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。

注目される3選手の1人として、長谷川唯らとともにマンチェスター・シティでプレーする藤野が取り上げられた。藤野は“個で状況を打開できる”ドリブルを武器に、なでしこの三笘と呼ばれている。

番組では藤野のプレーシーンをいくつか紹介。その1つが、2025年に行われたブラジル遠征のブラジル戦での一幕で、ハーフウェイライン付近の左サイドでボールを受けると、マークについていたタイス・フェレイラを引き連れて中央にドリブルを開始。スピードでマークを振り切った。

このプレーを見た澤さんは「最大の武器は相手を置き去りにするスピード。初速と加速がすごい」と藤野のアジリティを絶賛。さらに藤野のシュート力についても「今のなでしこの選手たちはシュートレンジがすごい。私の時はここをどう崩そうかと考えていましたが、シュートのレンジが広い」とコメント。自身がプレーしていた時代と比較し、今のなでしこジャパンの選手たちの成長を感じているようだ。（ABEMAスポーツタイム）