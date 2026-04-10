「日経225先物」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万3024枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3024枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13024( 11898)
ソシエテジェネラル証券 8442( 8074)
バークレイズ証券 5582( 5369)
サスケハナ・ホンコン 2360( 2292)
ゴールドマン証券 3352( 1653)
野村証券 3113( 1578)
モルガンMUFG証券 2134( 1360)
JPモルガン証券 1983( 1305)
楽天証券 1095( 791)
シティグループ証券 1905( 773)
ビーオブエー証券 1685( 761)
SBI証券 1328( 742)
BNPパリバ証券 3599( 719)
日産証券 909( 711)
みずほ証券 1321( 598)
松井証券 572( 572)
ドイツ証券 407( 407)
SMBC日興証券 341( 341)
フィリップ証券 255( 255)
三菱UFJeスマート 278( 236)
UBS証券 849( 0)
HSBC証券 198( 0)
三菱UFJ証券 135( 0)
大和証券 37( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
ABNクリアリン証券 20( 20)
松井証券 15( 15)
日産証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
光世証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13024( 11898)
ソシエテジェネラル証券 8442( 8074)
バークレイズ証券 5582( 5369)
サスケハナ・ホンコン 2360( 2292)
ゴールドマン証券 3352( 1653)
野村証券 3113( 1578)
モルガンMUFG証券 2134( 1360)
JPモルガン証券 1983( 1305)
楽天証券 1095( 791)
シティグループ証券 1905( 773)
ビーオブエー証券 1685( 761)
SBI証券 1328( 742)
BNPパリバ証券 3599( 719)
日産証券 909( 711)
みずほ証券 1321( 598)
松井証券 572( 572)
ドイツ証券 407( 407)
SMBC日興証券 341( 341)
フィリップ証券 255( 255)
三菱UFJeスマート 278( 236)
UBS証券 849( 0)
HSBC証券 198( 0)
三菱UFJ証券 135( 0)
大和証券 37( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
ABNクリアリン証券 20( 20)
松井証券 15( 15)
日産証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
光世証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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