玄関マットの下に隠れた猫ちゃん。しかし、飼い主さんにはひと目で猫ちゃんがいることがバレてしまったようで…？飼い主さんがすぐに気づいたまさかの理由が、34万表示を超えて笑顔を届けることに。投稿を見た人からは、「隠れたつもりになってるの可愛いｗ」「もしかして、わざとかな？」とコメントが寄せられています。

【写真：マットの下に『上手く隠れていたはずの猫』…すぐに居場所がバレてしまった『まさかの理由』】

マット下に隠れていたのがバレてしまった理由は…

Xアカウント『ノビター（5匹家族）』に投稿されたのは、マットの下にこっそりと隠れていたものの『ある理由』ですぐに見つかってしまった猫ちゃんの光景。その日、キジ白猫のおかか君は玄関マットの下に潜っていたそう。飼い主さんたちに見つからないよう、こっそりと隠れているようです。おかか君が潜った部分のマットは少し盛り上がっているものの、パッと見ただけではおかか君がどこにいるのか見分けがつきません。

しかし、マットが敷いてある床をよーく見てみると…なんと、ピカピカに掃除された床におかか君の姿が反射していたそう！上手く隠れたつもりだったものの、予想外の理由で見つかってしまうことになったおかか君なのでした。

マットの下はみんなのお気に入りスポット♪

この日はマットの下におかか君が隠れていましたが、他の日には別の猫ちゃんたちが隠れていることもあるのだそう。キジトラ猫のシイタケ君や黒猫のコンブ君も、マットの下から発見されることがあるといいます。

いっぽう、ハチワレ猫のモズクちゃんがマットの下にいるところは見たことがなかった飼い主さんですが…なんと、ある日モズクちゃんがマットを破いてその間でくつろいでいたのだとか！マットを破かれてしまうのは困ってしまうものの、各々の好きな方法で遊ぶ姿にほっこりしてしまいます。

玄関マットの下に隠れるおかか君の姿には、「見事にワックスの効いた床」「こんもりが大きいｗ」「可愛いですね～♡」と絶賛の声が寄せられることに。居場所がバレてしまったまさかの理由が話題となったのでした。

Xアカウント『ノビター（5匹家族）』では、そんな猫ちゃんたちと家族の賑やかで楽しさいっぱいの日々が綴られていますよ。

おかか君、シイタケ君、モズクちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ノビター（5匹家族）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。