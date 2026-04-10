4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に萩原利久が出演することが発表された。

参考：北村匠海「神木隆之介って神様」 『サバ缶、宇宙へ行く』での念願の初共演の喜び明かす

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

また、北村演じる朝野と共に宇宙食開発を立ち上げる1期生の生徒役には出口夏希、黒崎煌代らが名を連ね、彼らを見守る小浜の人々を八嶋智人、三宅弘城、村川絵梨、迫田孝也、荒川良々らが演じる。さらに、彼らと向き合うJAXA職員として、ソニン、鈴木浩介、神木隆之介が出演する。

萩原が演じるのは、JAXA宇宙飛行士の奥山亨。神木演じるJAXA職員の木島真らと共に宇宙飛行士を目指し、2000倍を超える倍率を勝ち抜いて同世代で誰よりも早く夢をつかんだ。奥山がISSで日本人初の船外活動をしたことが大きく報じられる頃、木島は選考試験に落ち、希望していない宇宙食開発担当への異動を命じられていた……。

本作では、宇宙飛行士となり宇宙へ飛んだ奥山を演じる萩原、宇宙飛行士の選考に落ちた木島を演じる神木、対照的な関係性を演じる2人の共演が大きな見どころに。萩原は神木との共演について「神木さんと同世代の関係性を演じる日がくるとは想像していなかった」と驚きを語りつつ、「宇宙飛行士は最初で最後かもしれないと思うほど貴重な役。スター性やエネルギーを表現できるよう大切に演じたい」と意気込みを語っている。

■萩原利久（奥山亨役）コメント・原案の実話について僕は今回のオファーをいただいたことをきっかけに知りました。僕は“宇宙”と聞くと、ロマンを感じるのでワクワクしました。“宇宙”は、想像も及ばないくらい大きくて、非日常的なイメージ。高校生たちも簡単なプロセスではないと想像しただろうなと思います。そんな中で“宇宙”を目指した高校生たちは本当にすごいです。

・台本を読んだ感想世代を超えて、ひとつの夢に挑戦した長い時間の過程が描かれていて、あまり見たことがない作品だなと思います。高校生たちだけではなく、多くの人々が関わってチャレンジしようという思いの熱量を感じられる作品です。改めて夢を見ること、挑戦することはすてきだなと思います。

・宇宙飛行士・奥山亨を演じるにあたり、意識していること正直、人生で宇宙飛行士を演じる日がくるとは思っていなかったです！（笑）。最初で最後かもしれないというくらい貴重な役。最初は何を準備したら良いんだろうと思いましたが、いろいろな資料などを拝見して、僕なりにイメージをふくらませて役作りしました。あとは監督ともお話しして、多くの人が憧れる、一握りの人だけがなれる宇宙飛行士として、スター性をまとえるように意識しています。一握りの夢をつかんだ人の自信、成し遂げたエネルギーをしっかり出したいと思います。

・神木隆之介との共演についてこれまでも共演させていただいたことはありましたが、同世代という役は初めてです。神木さんと同世代の関係性を演じる日がくるとは想像していなくて！ 神木さん演じる木島は夢から遠のいてしまう、一方で僕が演じる奥山は夢をかなえた。友達ではないけれど、嫌みにもなりたくない。絶妙な距離感を表現することを意識しています。

・視聴者へメッセージ僕はこのタイトルを聞いたときにすごくワクワクしました。何かやりたいことがある方、何か夢中になれるものを探している方、一歩を踏み出したいと思っている方の後押しをしてくれるような作品だと思います。高校生たちが世代を超えてひとつの夢に挑戦する、これまでに見たことがないお話なので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです！（文＝リアルサウンド編集部）