「ディオール」がポップアップ開催　アットコスメトーキョーで

「ディオール（DIOR）」が、人気を集める「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」（全16色 うち4色は限定、各4950円）と「ディオール アディクト フレグランス」（全3種、30mL 各9460円、50mL 各1万5180円）を祝したポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP ディオール アディクト キャンディ ショップ」をアットコスメトーキョーで開催する。会期は4月22日から4月28日まで。

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ディオール アディクト リップ グロウ オイルは、“厚膜ぷっくり感”を叶える新ケア オイル グロス。スパークリー、グレイズド、ジューシーの異なるニュアンスをもつ3つの新フィニッシュで、キャンディのように甘く輝き、カラフルに唇を彩る。既存色に加えて、アットコスメ数量限定色として、発色とツヤが溶け合いヌーディに色づくピンクブラウンの「081 ラテ」と、甘酸っぱい果実のようにジューシーなピンクの「007 ラズベリー」を揃える。また、数量限定色として登場した人気カラー「088 モカ」と「046 クランベリー」をイベント期間に復刻する。

ディオール アディクト フレグランスは、バニラホイップに包まれた、ローズ、アイリス、ジャスミンの3つの香りで展開する。

さらにこの2アイテムとともに、イベント期間中でしか手に入らない人気アイテムの限定品を揃える。人気のピュア カラー ティント バーム「ディオール アディクト リップ グロウ」（限定3色 各4950円）からは、アットコスメ数量限定色として、華やかな血色感を与えるローズ コーラルの「033 コーラル ピンク」と、可憐に色づくコーラル ピンクの「061 ポピー コーラル」が登場。展開店舗数量限定色として登場した「038 ソフト ヌード」もイベント期間に再登場する。加えて、人気アイシャドウパレット「ディオールショウ サンク クルール」（限定1色 9570円）からは、展開店舗数量限定色として、繊細でやわらかな発色と喜びに溢れた輝かしいコーラル ハーモニーの「151 マシュマロ」が登場する。

イベント会場では、ステッカーを使ってディオール アディクト リップ グロウ オイルを楽しく学べる限定アクティビティを体験できる。

◾️INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP ディオール アディクト キャンディ ショップ

開催期間：4月22日（水）〜4月28日（火）

営業時間：11:00〜21:00

会場：アットコスメトーキョー

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-27

入場：無料、予約なし ※メイクカウンセリングは予約必須

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