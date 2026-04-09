「韓国のイチロー」の長引く不振に母国メディアのイライラが募っている。韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は９日、「イ・ジョンフまた無安打→４月打率８分３厘って…スランプが長すぎる」との記事を配信した。

ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）は８日（日本時間９日）の本拠地フィリーズ戦で２試合ぶりにスタメン復帰。「５番・右翼」で出場した。

だがチームが５―０で快勝するなか４打数無安打１三振と音なし。打率１割４分３厘まで低下した。記事は「イ・ジョンフのスランプが長くなっている。特に４月には８試合で打率８分３厘（２４打数２安打）と苦戦中だ」と伝えた。

また「スターニュース」も「２試合ぶりにスタメン復帰したがイ・ジョンフは笑えなかった。早くも今季だけで９度目の無安打試合となった」と嘆いた。

今季初めてスタメンを外れた７日（同８日）の同戦は６回無死二、三塁の好機で代打で登場し犠飛を放っていた。期待を込めてのスタメン復帰だったが結果は出なかった。

父は元中日のイ・ジョンボム（李鍾範）氏で名古屋生まれのイ・ジョンフは「韓国のイチロー」と呼ばれＷＢＣ韓国代表でも主将を務めた。主軸であるイ・ジョンフの不振もあってジャイアンツは現在、ナ・リーグ西地区で最下位に沈んでいる。