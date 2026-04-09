都営バスの事故で「EDSS」

東京都江戸川区で2026年4月6日、都営バスの乗務員が意識を失いガードレールに接触する事故が発生。ブレーキが緩んだバスを停めたのは「乗客」でした。

【実際に使われたとは…】これが「ドライバー異常時対応システム」です（動画で見る）

東京都交通局によると、葛西駅前発の「新小22」系統・新小岩駅前行きのバスが9時57分頃、「今井」停留所で停車中に意識を失ったといいます。ブレーキがゆるみ、低速でガードレールにバスが接触。その後、乗客が「ドライバー異常時対応システム（EDSS）」の非常ブレーキボタンを押し、バスを緊急停車させ、当該乗務員は救急搬送されたそうです。乗客にケガはありませんでした。

EDSSはドライバーが意識を失うなどの異常が発生した際に、車内外へ異常事態を報知するとともに、ゆっくり停車させることができるシステムです。近年、路線バスや観光バスで導入が進んでいます。車載カメラを使用してドライバーの状況を自動検知して作動するほか、客席側にも非常ブレーキボタンがあり、乗客が押して作動させることもできます。

このEDSSが作動後、バスは約３km/hで動いたのち停止したといいます。なお、50代の乗務員は始業点呼や直近の健康診断でも異常はなく、現時点で原因不明とされています。