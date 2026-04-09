マッツ・ミケルセンが6月に来日！「ハリコン26」に参加、ウェルカムパーティーも

2026年6月6日（土）と7日（日）の二日間、新横浜プリンスホテルにて開催される「ハリウッド・コレクターズ・コンベンション ナンバー26」（以下、「ハリコン26」）に、マッツ・ミケルセンが来日することがわかった。

「北欧の至宝」マッツ・ミケルセンが来日決定！

「ハリウッド・コレクターズ・コンベンション」は、2012年より開催されてきた、ハリウッド俳優とファンが直接触れ合える夢の交流イベントだ。過去には『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のクリストファー・ロイドや『ウォーキング・デッド』のノーマン・リーダス、『ハリー・ポッター』のトム・フェルトンといった豪華ゲストが来日し、いずれも好評を博した。

ナンバー26となる今回は、デンマーク出身であることから「北欧の至宝」と呼ばれ、日本でも世代を問わず愛されている俳優マッツ・ミケルセンが来日し、会場内において撮影会およびサイン会を実施するほか、6月6日（土）夜に開催されるウェルカムパーティーに出席することが予定されている。

マッツ・ミケルセンより来日にあたってのメッセージが到着！

過去にも、ハリコン ナンバー21に来日したマッツ・ミケルセンから、今回の参加についてメッセージが届いた。

「何度も日本を訪れていますが、いつも楽しい思い出ばかりです。今回は、デンマークで撮影した映画『さよなら、僕の英雄』の日本公開も控えており、このタイミングで直接ファンの皆さんと交流できるのを楽しみにしています。ハリコンでぜひお会いしましょう」

話題作公開直前！世界的俳優と至近距離で交流できる貴重な機会

デンマーク出身の俳優マッツ・ミケルセンは、2006年公開の映画『007／カジノ・ロワイヤル』にて、冷徹な悪役ル・シッフルを演じ世界的な注目を集めた。その後、2012年には母国デンマークの盟友トマス・ヴィンターベア監督作『偽りなき者』での演技が高く評価され、第65回カンヌ国際映画祭にて主演男優賞を受賞し、国際的な評価を確立した。

さらに世界的に大ヒットしたドラマ『ハンニバル』にて主人公のハンニバル・レクター役を演じ、その独自の存在感で世界中に熱狂的なファンを獲得。日本においても高い人気を誇る俳優として知られている。近年では、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』のゲイレン・アーソ役、『ドクター・ストレンジ』のカエシリウス役、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』のゲラート・グリンデルバルト役、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』のユルゲン・フォラー役など、ハリウッド大作に多数出演。その一方で、第93回アカデミー賞の国際長編映画賞を受賞したデンマーク映画『アナザーラウンド』に主演するなど、幅広いジャンルで活躍を続けている。そして2026年6月19日（金）には、マッツ・ミケルセン主演の日本公開最新作『さよなら、僕の英雄』を控えており、まさに注目のタイミングでの来日となる。

マッツ・ミケルセンは、これまでの来日時やハリコン出演において、ファン一人ひとりに丁寧に向き合う姿勢が高く評価されており、日本のファンとの深い信頼関係を築いている。本イベントでも、サイン会や写真撮影会を通じて、世界的俳優と至近距離で交流できる機会を提供する。これまで話題となってきたサプライズや神対応を、実際に体験できるかもしれない貴重な機会となる。

また、6月6日（土）夜にはウェルカムパーティーを開催予定だ。憧れのスターと同じ空間で時間を共有する、特別なひとときを楽しむことができる。さらに、会場内には映画関連グッズやコレクターズアイテムが並ぶマーケットも展開する。ここでしか出会えない限定アイテムを探す楽しみも、本イベントならではの魅力だ。スクリーンの中の存在だったスターと現実で出会い、同じ空間を共有できる。ハリコンでは、ハリウッドスターを身近に感じられる唯一無二の二日間を体感できる。

「ハリコン26」開催概要

来日が決定したマッツ・ミケルセンの撮影会ほか各種チケットなどの詳細は、ハリコンの公式サイトまたはハリコン公式Xにて、随時更新しお知らせされる。サイン会と撮影会のチケットに加え、ビュッフェ形式の食事、マッツ・ミケルセンによるトークショー、グループショットなど盛りだくさんの内容となる「ウェルカムパーティ」のチケットも登場する！ 購入方法や各種チケット料金などの詳細情報に関しては、公式サイトまたは公式Xにて確認してほしい。

名称ハリウッド・コレクターズ・コンベンション ナンバー26（略称：ハリコン26）会期2026年6月6日（土）・7日（日）の二日間10：00〜17：30（予定）会場新横浜プリンスホテル 5階 シンフォニアhttps://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/主催スタイルオンビデオ株式会社 ハリコン事務局ゲストマッツ・ミケルセン料金入場料金無料俳優によるサイン会・撮影会等は有料となる。公式サイトhttps://hollycon.jp/公式Xhttps://x.com/HollyConTokyo

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