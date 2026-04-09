30代で年収アップを狙うなら「転職」、安定を取るなら「社内異動」なのでしょうか？ 市場価値の上がり方はどう違いますか？

転職と社内異動は何が違う？ キャリアの基本的な考え方

転職と社内異動の最大の違いは、「評価される基準」が変わるかどうかです。転職は外部の企業に移るため、これまでの経験やスキルが市場全体でどれくらい評価されるかが問われます。一方、社内異動は同じ会社内での異動のため、これまでの実績や人間関係が評価に影響しやすい特徴があります。

つまり、転職は「外の評価」、社内異動は「内の評価」でキャリアが決まる傾向があります。30代になると、これまで積み上げてきた経験がある程度形になっているため、どちらの評価軸で勝負するかが重要になります。この違いを理解せずに選択すると、「思ったより評価されない」といったミスマッチが起きやすくなります。



転職で年収アップしやすい理由とその裏にあるリスク

転職が年収アップにつながりやすいのは、企業側が即戦力を求めているためです。特に30代は経験とスキルのバランスが良く、「すぐに成果を出せる人材」として評価されやすい年代です。そのため、同じ仕事でも会社を変えるだけで年収が上がるケースは珍しくありません。

また、転職では年収交渉がしやすい点も特徴です。現職の給与をベースに提示されることが多く、条件交渉によってさらに上乗せされる可能性があります。

ただし、リスクもあります。新しい環境では実績がゼロからのスタートになるため、期待に応えられない場合は評価が下がる可能性があります。さらに、企業文化や働き方が合わない場合、短期間で再転職を考えることになるケースもあります。年収が上がったとしても、長く働けなければ結果的に不安定になるため、企業選びは慎重に行う必要があります。



社内異動で安定しながら評価を高める働き方とは

社内異動の魅力は、安定した環境の中でキャリアの幅を広げられる点です。同じ会社に所属しているため、給与や福利厚生が大きく変わることは少なく、生活の安定を保ちながら新しい業務に挑戦できます。

また、社内での実績や信頼関係がすでにあるため、新しい部署でも比較的スムーズに評価されやすい傾向があります。特に、異なる部署で経験を積むことで「社内での希少性」が高まり、将来的に管理職や専門職として評価される可能性もあります。

ただし、年収の上がり方は緩やかです。多くの企業では給与テーブルが決まっているため、大幅な昇給は期待しにくいのが現実です。そのため、「短期間で収入を増やしたい」という人にとっては物足りなさを感じるかもしれません。



30代で後悔しない選択をするための判断ポイントまとめ

転職と社内異動は、それぞれ異なる形で市場価値を高める方法です。転職は外部からの評価を通じて価値を証明し、短期間で年収を上げやすい一方、環境の変化によるリスクがあります。社内異動は安定した環境で経験を積み重ね、長期的に評価を高める方法です。

重要なのは、「自分がどのようなキャリアを築きたいか」を明確にすることです。たとえば、専門性を高めて市場価値を上げたいなら転職が有効な場合があります。一方で、安定した環境で着実に成長したい場合は社内異動が適しています。

どちらを選んでも正解になり得ますが、目的に合っていない選択をすると後悔につながります。自分の価値観やライフプランを整理し、納得できるキャリアを選ぶことが、30代以降の働き方をより良いものにするポイントです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー