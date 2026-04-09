NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、漂流の末にアメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏に決定したと発表した。

19世紀の日米と太平洋を舞台に“漂流者”となった庶民の一大感動巨編。山崎は大河初出演にして初主演となる。藤本氏は2012年「平清盛」以来16年ぶり2回目の大河脚本に挑む。

制作統括の家冨未央チーフ・プロデューサー（CP）のコメントは以下の通り。

「『自分は今、どこにいるのか』。漂流した時から、万次郎さんはその問いに常に向き合ってきたのではないでしょうか。地球で最も広い海の上を、どこにいるかわからない鯨を追いながら、3年近くも航海して港に帰るのは驚異的な技術です。名もなき庶民が途方もない努力の末に『位置を知る』技を得て、迷わずに大海を進んで行ける感覚に出会った…私はそこに壮大なロマンを感じました」

「万次郎さんは、過去に多くの人によって小説やテレビ、歌舞伎で描かれてきましたが、一般的なイメージは、『名前が不思議な人』『英語が話せる人』にとどまり、謎に包まれたものかもしれません。そして、あれだけ歴史的な現場や偉人たちのそばに居た可能性があるのに、残る彼の言葉は控えめです。漁師の出の身分では言葉を残せなかった、あるいは残すと命が危なかったのかもしれません。一方で、万次郎さんは『数字』を書き残しています。細かく書かれた数字の羅列や計算。『自分は今、どこにいるのか』を残した航海の足跡なのではと思われます。私には、それは彼が生き抜いた証しにも思えました」

「英語名の『ジョン』、日本語名の『万』の、二つの名前を一つに込めた大河ドラマ『ジョン万』。日米をまたぐ人生の荒波を生き抜いた万次郎さんを、脚本家の藤本有紀さんが描き、俳優の山崎賢人さんが演じてくださることは『最高の冒険だ』とワクワクしています。見てくださる全ての世代の方の胸を熱くさせるようなドラマを、誰かの人生の『羅針盤』になるようなドラマを、心を込めて届けたいと思います」