吉本興業所属のお笑いコンビ、大自然のロジャー（38）としんちゃん（38）が9日、Xを更新。コンビを解散することを発表した。

コンビ解散後にピン芸人として活動していた2人が2015年7月にコンビ結成。しんちゃんはNSC（吉本総合芸能学院）大阪校32期生。ロジャーは沖縄出身。「M−1グランプリ」の最高成績は16、17年の準決勝進出。12日の劇団前野のミュージカル「小さい、人魚姫のん」が最後の舞台となる。

大自然は8日放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」の「『大食い×投てき』のオリジナル競技『寿司合戦』が1年ぶりに復活！トーナメント戦で今度こそ真の初代チャンピオンが決定」に出演。初戦で「キングオブモルック」として出演した急増コンビのみなみかわとカナイに勝利。決勝では、レインボーのジャンボたかおと池田直人に敗れていた。

▽ロジャーの発表全文。

【ご報告】

この度、大自然は解散することとなりました。

様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。

しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。

これまで10年間、本当にありがとうございました。

直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます。

また、諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい 大変不親切な形となってしまいましたこと重ねてお詫び申し上げます。

4月12日の劇団前野の500円ミュージカル「小さい、人魚姫のん」こちらのイベントで最後の舞台となります。

今後についてですが、芸人としての活動は続けていく予定です。

最後に改めまして、これまで多大なる愛をくださったファンの皆様本当にありがとうございました。

大自然ロジャー

▽しんちゃんの発表全文。

日々お世話になっております。

この度大自然を解散する事になりました。

4月12日の「劇団前野の500円ミュージカル 小さい人魚姫のん〜」が最後の舞台となります。

発表から最後の舞台までが短くなってしまい申し訳ございません。

今までお仕事などで関わって下さった皆様。一緒にふざけて下さった先輩、後輩、同期の皆さん。相方として共に活動してくれたロジャー。そして応援して下さったり支えて頂きましたファンの皆様。

本当に10年間ありがとうございました。

大自然で過ごしたこの10年でだいぶ貴重な経験さして貰いました。

友達も150人ぐらい増えました。

本当に皆様には感謝しています。

芸人は続けるのでどうかこれからも応援して貰えたら嬉しいです。

自分はいつか面白いネタをやってもう一度笑かしに戻ってきたいと思っております。

その時は皆んなでまた相手して下さい。

頑張ります！！

大自然しんちゃん