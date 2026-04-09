4月4日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』（以下、『THE MUSIC STADIUM 2026』）。この日、我々の眼前で繰り広げられたのは、音楽がいかにかけがえのないものなのかをまざまざと見せつけるパフォーマンス、そしてそれを体現する日本のロックシーンを牽引する2組の素晴らしい表情の数々だった。

（関連：【写真あり】ONE OK ROCKとUVERworld、16年前の約束を果たす！ 国立競技場でぶつかる）

国立競技場駅に降りると、すでに汗ばむほどの人々の熱気。それぞれのファンがそれぞれのバンドTシャツに身を包み、列をなして今日の舞台へと足を運んでいる。「今日は、この曲はやるでしょ？」「この曲は絶対にやってほしい」とセットリストを考察しながら、これから繰り広げられる最高の事象への予感について語るオーディエンスの姿。この日のライブの期待度の高さが窺えるが、それもそのはずだ。今日はONE OK ROCKとUVERworldの対バン。ロックシーンを長年引っ張ってきた2組が、ついに同じステージに立つ。それだけでテンションが上がってしまうのは仕方がないことだろう。かくいう私も学生時代、2組の音楽に魅了されたひとり。特にONE OK ROCKに関しては、コピーバンドを結成するほど熱狂したバンドだった。そんな2組が今日、MUFGスタジアムという舞台でどんなライブを繰り広げるのか。

刻々と開演の時間が迫る。この日は生憎の空模様。雨が降ったり、止んだりを繰り返している。そんな悪天候のなかでもオーディエンスはにこやかにライブの開演を今か今かと待ち望んでいる。スタジアムに風が吹き抜ける、オーディエンスのクラップが会場にこだまし始めた。波紋のように広がっていく歓声とクラップ、ステージのLEDにはライブの開幕を告げるカウントダウン。『THE MUSIC STADIUM 2026』は、UVERworldのライブからキックオフした。

真太郎（Dr）のドラムが会場に鳴り響く。たった一音で、会場をUVERworldの世界へと誘っていく。ステージからは火柱が天へと昇り、ついにステージにUVERworldのメンバーが姿を表した。彼らは「Touch off」からライブをスタート。オーディエンスもともに声を上げ、彼らのライブに色を添える。1曲目からフルスロットルなTAKUYA∞（Vo）。「16年前、いつかデカい場所で高い場所で待ち合わせをしよう」とONE OK ROCK・Taka（Vo）と誓った約束があるのだと語る。そして、「（約束が）幻想や幻のまま終わっていいわけないだろ！」と続けて「ナノ・セカンド」を投下。冒頭から天井知らずの盛り上がりに圧倒される。「デカい声を聞かせてくれよ」とTAKUYA∞が煽るものだから、オーディエンスも大声で彼らの音楽に寄り添う。UVERworldはいつもの通り、圧倒的な音楽をかき鳴らし続けている。「ペース配分なんていらない。喉がぶち切れようと、何度でも復活してやるよ！」と「PHOENIX AX」を投下すると、会場にこだまする〈絶唱〉のシンガロング。冒頭からUVERworld、ここにあり。素晴らしいライブを彼らは見せつけている。

「NO MAP」では、TAKUYA∞のハーモニカが繰り出し、会場のボルテージがさらに上昇する。曲を終えて、再び彼は口を開く。「38周、国立の周りを走った回数。音楽と走ることは関係ないじゃんと言われるかもしれない。でも走らずにはいられなかった。ダイエットのために走ってるんじゃない。健康のために走ってるんじゃない。ONE OK ROCKのファン、UVERworldのファンに音楽を届けるために祈りながら走ってるんだ」。そうして「PRAYING RUN」を放った。〈全部やって確かめりゃいいだろう〉と力強く歌い奏でる。彼らの音楽には嘘がない。そして、TAKUYA∞が紡ぐ言葉にもまた嘘がない。等身大で思ったことをそのままストレートに音に乗せ、心臓をブッ刺してくる。言葉という、時に鋭利な刃物にもなり得る扱いの難しいものをTAKUYA∞は丁寧に扱い、祈りを込めて歌う。そうやって、オーディエンスの心を揺さぶり続ける。6万人と奏でる音楽は、一体感を保ったまま最後まで走り抜ける。多くは語らない。しかし、内に抱えた熱い思いを言葉にしながら、TAKUYA∞は歌う。

「幼馴染なんだ、幼稚園の頃からの仲でハタチの頃にバンドを組んだ。大好きなんだよ、このバンド。誰にどう思われるかじゃない、自分がどうあるべきか。ハタチの頃、6人でバンドで食っていくと決めた時、まわりからは絶望された」「どこのどいつが俺たちの未来に絶望を感じたって、俺たち自身が俺たち自身の未来に絶望することはない。それが俺たちの“在るべき形”」――。そうして「在るべき形」を投下し、再び会場はさらなる熱を帯びる。UVERworldのライブは終盤戦、日が落ちて空が暗くなっていることに気づく。その下で変わらず熱い思いを吐露するTAKUYA∞の言葉に胸を打たれるのは、何度目だろうか。

TAKUYA∞はONE OK ROCKについて、こう言葉にした。「あいつらのこと好きだなあ。好きだからこそ、負けを認めない。負けなんか認めちゃったら、今みたいに話せなくなる。勝負は最後に決まるんでしょ。だったら、まだまだ磨いていくよ」。そして始まった「EN」では、風が吹き抜けるなか、オーディエンスのシンガロングとともに歌と音を響かせる。「人生でいちばん大切なものはバンドなんだ」と声を高らかに宣言するUVERworldが眩しい。広い舞台で思いを伝えるTAKUYA∞が眩しい。UVERworldのライブは、「7日目の決意」をエンドソングに幕を閉じた。「UVERworldのような、ONE OK ROCKのような仲間、ぜひ見つけてください。それだけハッピーになれる。お互いに後悔のない人生を。忘れられない夜になりました」――。彼らは最後の最後まで熱い思いと言葉、そして音楽で我々を魅了し続けていた。

UVERworldが創造した余韻が、まだ会場には漂っている。この場を掌握するのは、ONE OK ROCKだ。ステージのLEDに映像が流れ始めると、大きな歓声が会場を包み込んだ。Tomoya（Dr）がビートを奏で始める。それに続くようにして、ONE OK ROCKのメンバー全員が姿を現した。ライブの火蓋を切ったのは、「I was King」。1曲目からシンガロングが巻き起こる。地鳴りのような歓声だ。そのまま歓声は途切れることなくTomoyaのドラムに合わせてボルテージが上昇する会場。Takaの「準備はいいですか？」の掛け声とともにスタートした「アンサイズニア」。早くも巻き起こる大合唱と繊細なTakaの歌声が混ざり合う。ステージには火柱が上がっている。その勢いのまま、「ONION!」「Puppets Can't Control You」と雪崩れ込んで行った。

「『必ず落ち合いましょう』と誓ってから、とんでもない月日が経ったけど、ここに立ってる。男同士の約束を果たせたこと、誇りに思います。ONE OK ROCKのライブで雨が降ることは滅多にないんですが、雨は僕の感極まった感情だと思って受け止めてあげてください」

そんなTakaの言葉からスタートしたのは、「C.h.a.o.s.m.y.t.h.」だった。仲間を思った歌である。ステージのLEDには、セピア色のフィルターがかかり、メンバーが映し出される。切なさとエモーションに拍車をかけていく。そこにあるのは、こだまする何万もの歌声と、愛の溢れるパフォーマンスだ。続くは、「Wherever you are」。Toru（Gt）がギターを奏でると、Takaは再び口を開く。この日の国立のステージはエンドステージ。このステージング仕様は、この会場で行われたライブにおいて初めてのことだという。そしてエンターテイナーとしての矜持を語りながら、あらためて「迷惑をかけるかもしれないけど、最後まで楽しみましょう」と口にする。会場を見渡すと、スマホライトを照らすオーディエンスの姿。都会の空には星は見えないけれど、今この場所には無数に輝く星がある。ONE OK ROCKのライブを彩る、この光景はきっとこの日のハイライトだ。照明に照らされる雨粒も幻想的で、雨なんて気にならないくらいの幸福空間。Takaの歌声を中心に素晴らしい時間が創造されている。

「Wherever you are」を歌い終えると、客席に広がっていく感嘆の声。余韻に浸るフロアを「さあ、ここからは上げていきますよ！」というTakaの声が遮断する。ギアを入れ替えた彼らは、ここからフルスロットル。Tomoyaのドラムに合わせてクラップが鳴り響くと、腕を高く上げるTaka。オーディエンスを煽りながら、「Make It Out Alive」へと突入していった。ステージを縦横無尽に動き回り、シャウトにヘッドバンギング、オーディエンスとのコール＆レスポンスを楽しむ。先ほどまでとは異なる空間を一瞬で創造すると、「C.U.R.I.O.S.I.T.Y.」では、PaleduskからKaito（Vo）とDAIDAI（Gt）、そしてCHICO CARLITOを呼び込む。クラップと歓声、そして大合唱、これぞONE OK ROCKが体現するミクスチャーサウンドだ。CHICO CARLITOの圧巻のフロウ、KaitoとTakaによる魂のぶつかり合いにも似たハーモニー、DAIDAIの場を掌握するギター……すべてが混ざり合い、会場をひとつにする。ステージ上では音楽を介したコミュニケーションを楽しむ7人の姿がある。お互いを讃え合い、最高のコラボレーションを閉じると、「The Beginning」へ。雨足は強くなっていた。Ryota（Ba）とToruがステージの端へと移動し、極上のサウンドをかき鳴らす。ステージで繰り広げられるのは、そんな強い雨を忘れてしまうくらいの熱気とパフォーマンスだ。

ライブは後半戦に突入していた。再びステージには火柱が上がり、「Mighty Long Fall」が始まった。圧巻のパフォーマンスを魅せるなか、突如ステージに招かれたのはAwichだ。オーディエンスの驚きの声をよそに、ステージ上では5つの魂がぶつかり合っている。Awichは、ONE OK ROCKのサウンドに髪を揺らし、圧巻の声で呼応する。興奮冷めやらぬまま、「Stand Out Fit In」へ。ONE OK ROCKは、この場にいる全員で歌い奏でるために今ステージに立っている。誰ひとりとして置いていかない。こんなにも愛のあるライブは、世界を見渡してもそうあるものではない。

アンコールを願うオーディエンスの声が会場に響く。数分の時間が経っただろうか。ステージに再び明かりが灯されると、「もうちょっとやりましょうか！」とあたたかいTakaの声が会場に響いた。アンコールの一発目は「+Matter」。歌い終えると、Takaは「少し話してもいいかな」と口を開いた。「15歳の時、学校もやめて、家もやめた（笑）。でも、Toruに誘われてバンドを始めた。挫けそうになった時、TAKUYA∞くんが『お前は絶対に成功するから、絶対にやめんな』と言ってくれた。だから、ここまで続けてこられた」「いちばん尊敬しているのは、TAKUYA∞くんなんです」――。そこでステージに招かれたのはTAKUYA∞。「集合場所はここだったね。ずっと大好きだったよ」と言葉にする。公私ともに信頼し合っていることが、ここであらためて証明されていく。

ふたりが約束を果たすために奏でたのは、「内秘心書」だった。スペシャルとしか言いようのないコラボレーション。ONE OK ROCKの1stアルバム『ゼイタクビョウ』、1曲目に収録されたこの曲を、ふたりのボーカリストが歌い、言葉とメロディを紡いでいく。その表情はどこか恥ずかしそうで、それでいて嬉しそうだった。歌い終えるとTakaは深く一礼をし、熱い抱擁を交わす。TAKUYA∞が去ったステージ、そこにいるのは当然ONE OK ROCKの4人である。この日、最後の曲に選ばれたのは「We are」だった。会場にいるすべての人間と交わされるシンガロング、そして「またどこかで会いましょう」という約束の言葉が、スタジアムの空に舞っていく。大喝采のなか、ONE OK ROCKとUVERworldの約束は果たされたのだった。

（文＝笹谷淳介）