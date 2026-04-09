長さ変えずに、旬ヘア！！【40・50代】が挑戦しやすい「レイヤーカット」

今の長さを大きく変えたくないけれど、印象をリフレッシュしたい！ そんなときはレイヤーカットを取り入れてみて。髪の表面や顔まわりに段差をつけることで、重たく見えがちなスタイルに軽やかな動きや立体感が生まれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすい、上品でこなれたレイヤースタイルをご紹介します。

エアリーな動きが魅力のレイヤーミディ

オリーブベージュの柔らかな色味のレイヤーミディ。トップの毛束は揺れるように内側へ流し、ベースは厚みを削ぎ過ぎずに外ハネにすることで、ふんわりとしたボリューム感をプラス。毛束を重ねることで生まれるエアリーな質感が、大人世代にふさわしい上品な華やかさを演出しています。

ストレートタッチのプチウルフボブ

暖色ブラウンの艶が春らしい、ストレートの質感を活かしたプチウルフボブです。トップをナチュラルに内側へ流し、ベースを面で見せる外ハネに整えることで、ワンレン風の清潔感漂うデザインを実現。落ち着いた雰囲気の中で変化を楽しみたい人におすすめのスタイルです。

メリハリが際立つひし形レイヤーボブ

艶やかなブラウンが印象的な、ひし形シルエットのレイヤーボブ。トップを前から後ろへふんわり流し、顔まわりは膨らませてからくびれを作ることで、シルエットに美しいメリハリが生まれています。襟足は内側に流してまとまりよく仕上げており、お手入れのしやすさと今っぽさを両立しました。

ウルフレイヤーでこなれて魅せる

アッシュグレージュで透明感をプラスした、ウルフ風のレイヤースタイル。トップに丸みを持たせ、首元でグッとくびれさせてから襟足を外ハネにすることで、スタイリッシュなフォルムに仕上がりました。ラフなニュアンスがありながらも全体のシルエットが決まっているため、大人らしさをキープしつつ垢抜けそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@nodiss_miuk様、@altinaprivate_official様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里