バターライスでオムライスが“お店の味”に!? 「普段の3倍うまい」と胸を張っておすすめする自信作レシピを紹介

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【バターライスで作るお店のオムライス】「茜ちゃんが美味いと思うまで」R〒A 59:09 WR』というシャルさんの動画です。

【バターライスで作るお店のオムライス】「茜ちゃんが美味いと思うまで」R〒A 59:09 WR

料理動画投稿者のシャルさんが「バターライスで作るオムライス」のレシピを紹介しています。作ってみたところお店クラスにおいしいオムライスができあがってしまったそうです。

「バター1個600円高すぎィ！」と始まるこの動画は、琴葉茜、葵を使ったVOICEROIDキッチン形式で展開します。「茜ちゃんが美味いと思うまで」を、RTA（リアルタイムアタック）的なノリで駆け抜けていきます。

今回のレシピの肝は、ケチャップライスをバターライスから作るところです。まずはフライパンにバター、みじん切りの玉ねぎ、コンソメを入れて中火で炒めます。玉ねぎがしんなりしてきたら洗っていない米を投入します。

しっかりバターを米全体になじませたら炊飯器へ。水を少なめにして固く炊き上げます。

フライパンでソーセージを炒めて、こんがりしてきたら野菜（玉ねぎ、にんじん、ピーマン、コーン）を投入。水分を飛ばしたら、ケチャップとウスターソースを入れて1分くらいさらに炒めます。

そこへバターライスを投入し、強火で混ぜて仕上げていきます。シャルさんが鍋を振ると、まるでチャーハンのようにパラパラしています。バターライスを使うことで、米がほぐれて1粒1粒が主役の口当たりのいいケチャップライスができるんだそうです。

卵は2個を基本に焼きます。途中で牛乳を入れてみたものの「水っぽくなってフライパンにひっつきやすくなっただけ」と即反省。小さなフライパンに卵を入れ、半熟になったらケチャップライスを乗せます。

小さいフライパンで巻くのはやりづらいので、皿に沿わせて「ドスコーイ」とひっくり返します。ヘラで形を整えたら、洋食屋のオムライス風に仕上がりました。

動画では巻かないタイプのオムライスにも挑戦。オムレツを作って、皿に盛ったケチャップライスにのせます。卵2個だと包丁を入れてもなかなかキレイに開かないので、このまま食べることにします。

そして実食コーナー。一口食べて「めっちゃくちゃうまい」とタイマーストップ。味の感想は「マジで普段のオムライスの3倍うまい」と言い切ります。口当たりの違い、米の炊き方の重要性、そしてバターの香り高さを熱っぽく語ります。

バターの値段には怯みますが、食べてみたいと思わせてくれるレシピ動画となっています。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてチャレンジしてください。

視聴者コメント

おお

美味そう

焼きが均一で綺麗すぎる

普通に上手いな・・・

やっぱ玉子の焼きが上手いな

文／高橋ホイコ