【「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」（限定800個）】 4月8日 予約受付開始 5～6月 発売予定 価格：8,800円 対象年齢：14才以上

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケールミニカー「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」を5～6月に発売する。800台限定で、価格は8,800円。4月8日から「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約受付が開始される。

クラウンスポーツは先進的なデザインとクラウンシリーズ初のSUVタイプとなっており、そのパトカーは現在世界に1台だけという非常に珍しい車両。「トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」は、2025年3月に愛知県の警察へ寄贈され、納車される際には愛知県警察本部前で寄贈式も行なわれた。主に広報用として運用されているが、通常のパトカーと同じV字型の赤色灯や前面赤色灯などパトカーとしての装備はしっかり付いており、PHEVなので非常用電源としても活用される。

本商品では、同車の各種赤灯やパトカーの装備を1/43スケールで可能な限り再現している。

「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」

限定数：800台

商品番号：H7432501

JAN：4580198724972

予約開始日：4月8日

発売予定：5月～6月

サイズ：1/43スケール

ボディ素材：ダイキャスト（亜鉛合金） 塗装済み完成品

パッケージ：150×70×68mm（幅×奥行×高さ）※透明ケース付き

仕様：ディスプレイ用モデル（可動なし）

販売店：「モデルギャラリー HIKO7」（神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9）および全国模型取扱店

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