消防士として6年間勤めた後、フリーターを経て芸人に転身したお笑いコンビ・かけおちの青木マッチョさん。現在はテレビやイベントで活躍するかたわら、消防団の広報に携わるなど、前職のキャリアを生かした仕事にも取り組んでいます。

「向いていない」と感じながらも辞められなかった消防士時代。「死ぬわけじゃない」という開き直りで踏み出した転身。そして現在、遠回りに見えたキャリアが今の自分をつくっているという確信。

前編では、消防士になった経緯からキャリアチェンジのきっかけ、そして前職が今にどうつながっているかを語っていただきました。

後編： 「向いていない場所で戦うのは、もうやめた」青木マッチョ流・後悔しない仕事選び

「仕事って勉強とぜんぜん違うじゃん」

――今までのキャリアを教えてください。

高校を卒業して、地元で消防士になりました。 18歳から6年間勤めて、1年間フリーターをやって、そこから1年間吉本興業の養成所（NSC吉本総合芸能学院）に通い、芸人になりました 。

――消防士になろうと思ったきっかけは？

もともと大学に行く気がなかったんですよ。高校生活で青春を謳歌できなかったから、「大学に行っても同じことが起きそうだな」と思って。

そんなときに兄から「高卒で就職するなら消防士がいいぞ」と勧められて。消防士は給料も稼げるし、公務員で休みが多い。当時から筋トレをしていたので「それも生かせるんじゃないか」と思いました。

あと、筋トレをしながらスーツを着て働くのは嫌だったんです。パツパツのスーツを着ていたら、「なんで筋トレをしてるんですか？」という会話が発生するじゃないですか。でも消防士なら「消防士なんです」で終わるので、余計な会話が一個減るのがいいと思ってました（笑）。

――実際に消防士になってみて、仕事はいかがでしたか？

楽しくはなかったですね。自分の甘さをすごく感じました。

僕は進学校出身なので、筆記試験はほぼ満点で受かっていて、正直「ここにいるのはもったいない」くらいの気持ちで入ったんです。ところが、工業高校や商業高校出身で、勉強は得意ではないと思っていた人たちが、自分よりはるかに仕事ができていて……。「仕事って勉強とぜんぜん違うじゃん」と、そこで初めて気づきました。

努力しようとして、消防機材の名前や設備の知識をどれだけノートに書いても覚えられない。一方で、筋トレの専門用語は一度聞けば覚えられる。なんでだろうと考えたときに、「結局、興味があるかどうかなんだろうな」と思いました。

――すぐに「自分の仕事ではないな」と思ったんですか？

そうですね。それに、最初に「できないやつ」というレッテルを貼られると、なかなかそれを変えるのが難しいんですよね。そもそも向いていない仕事をしているわけだし、「このままずっとできないやつでいるのはきつい」と感じていました。2年目くらいには、もう辞めたいと思っていましたね。

消防士の先輩に「職場で出会いたくなかったわ」って言われたこともあるんです。「青木って面白いしいいやつだけど、仕事ができなさすぎて、そのせいでムカつく。仲良くなれたはずなのに、消防士として出会ったせいで嫌いになるわ」って。マジでそうだよな、と思いました。

自分が向いていないせいで、本来は気が合うはずの人たちからも怒られていましたからね。

「向いてない」のに辞められない。背中を押したのは、痔と優しい先輩たち

――それでも6年間続けたのはどうしてですか？

単純に辞める度胸がなかったんですよ。部活とかもそうですけど、辞めるのって怖いじゃないですか。始めるより絶対に怖い。

しかも5年間はずっと、その市で一番怖い人たちが集まったような恐ろしい署にいたから、言い出せるわけがなくて。怒られながらもずっと続けていました。

でも、6年目にものすごく優しい先輩ばかりの署に異動になって、「ここで言えなかったら一生言えない」と思ったんです。

――このタイミングしかないと？

はい。しかもそのタイミングで、痔の手術で1か月間、入院することになって。だから入院前に「辞めます」と言ってそのまま逃げました。そういう逃げ道がないと、僕は言えなかったですね。

――痔が人生を変えるきっかけになったんですね（笑）。

いや、マジでそうですね（笑）。あそこで勇気を出さなかったら、多分まだ消防士をやっています。

あともうひとつ後押ししてくれたことがあって。2人いる兄が両方とも結婚をして子供もできて、家も買って。そのときに親は喜んでるし、自分は好きなことで楽しく生きてもいいかなってスイッチが入ったというか。ふっと心が軽くなって、何やってもいいんだなって。

「一回しかない人生だし、楽しく生きよう」「死ぬことはないし、辞めたとしても餓死とかはしないだろうから辞めよう」 と思うことができました。

――貯金などはしっかりしてから辞めたんですか？

（貯金は）まったくなんもなしです。なんとかなるかな。バイトすりゃいいやって。そう考えたらマジで余裕で辞められると思うんです。死ぬわけじゃないんだから。

辞めたとき、めっちゃワクワクしたんですよ。「こっからなんでもできるな」って 。「仕事を変えて稼ごう」とか、それこそ「芸人になって売れよう」と思うとしんどいですけど、“今の現状よりも楽しい生き方をしよう”という考えだけだったんで、気持ちは楽でした。

――家族には相談しましたか？

事後報告で、辞めることが決まってから言いました。めっちゃ怒られて、おじいちゃん、おばあちゃんがすごく悲しんでいましたね。

地元の名古屋にいたら、その状況もしんどいですよ。でも、僕は東京に行くと決めていました。だから、ぜんぶ「逃げた」んですよ。

辞めるときも、入院に逃げたし、東京に行って周りの目からも逃げた。だから、ひとつアドバイスするとしたら、そういう逃げ道をつくることですかね。その場から離れるようにする。誰にも会わないようにする。そうすれば、なにも言われることはない。

「逃げる」という言葉は一般的には良くない使われかたをすることが多いですけど、プラスの逃げならいいんだと思います。

「できない消防士」だった6年が、今につながっている

――消防士を辞めるまでの6年間は、長かったと思いますか？

もうちょっと短くても良かったなとは思いますけど。

でも、最初にお兄ちゃんが言ってた通り、消防士は休みが結構あったんですよ。1回が24時間勤務なので、月に10日ぐらいしか出勤がなくて、3連休や5連休がたびたびあったんです。

だからその休みを使って、ひとり旅に行ったり、趣味を増やしたり。そういう消防とは関係ない勉強はできました。だから、この6年間が無駄だったとも思わないです。

――青木さんの落ち着いた芸風は、社会人経験から来ている部分もありそうです。

そうですね。社会人を経験したのは絶対に良かったです。

芸人の世界も上下関係は大事なので、それができるようになっただけでも良かった。とにかく、僕、社会人1年目の18歳のころは今思うとやばかったんですよ。

――どうしてですか？（笑）

なんて言うんですかね…。舐めるつもりがないのに、舐めちゃってるというか。

提出物をまったく出さなかったり、学生生活と仕事をごっちゃにしていました。それをしっかり分けられたのが、でかい気がします。

――怖い先輩方に怒られたからこそ、変われた部分があるんですね。

本当にそうです。学生からそのまま芸人になった人って、いい意味でも悪い意味でも学生気分が抜けていない人がいますけど。「やるときはちゃんとやろうよ」と思えるようになりました。

今では「元消防士で良かった」と思える仕事も

――今では消防団入団促進広報のお仕事など、前職のキャリアが生きたお仕事もされていますよね。

そうなんですよ。総務省消防庁からいただいたお仕事なんですけど、YouTubeや全国のイベントを通して、地域の消防団の大切さを伝える普及活動をしています。

消防団って、普通の人は何をしているかわからないと思う。それをしっかり見てきたから、リアルな目線で説明できるんです。

＜消防団員募集ポスター／総務省消防庁（吉本興業提供）＞

――実際に現場で助けられたこともあるんですか？

たくさんあります。たとえば現場に消防団が先に着いていて、準備をしてくれていると、消火活動がスムーズに進むんですね。あとは現場に駆けつけるまでも、田舎の知らない道を交通誘導してくれたり。

すごく助けられていたので、その大切さを伝えられる仕事は本当に嬉しいです。消防士で良かったと思いますね。

――消防士の仕事は向いていなかったかもしれませんが、キャリアを変えて違う形でサポートができているのはすごいことですね。

芸人になった当時は、（元消防士だと）言わないほうがいいのかな、迷惑になるかなと思っていたくらいだったんです。でも今では、自分が勤務していた消防署の一日署長もやらせていただきました。

消防士時代は本当にできないやつでしたけど、そうやって呼んでいただけると、みんなが感謝してくれる。現役のときにはそんなことなかったので、すごく嬉しいですよね。キャリアチェンジとしては、本当に成功例だと自分でも思います。

後編では、次のキャリアに芸人を選んだ理由や、「向いている仕事」をどう見つけたらいいか、そしてキャリアに悩む人へのメッセージを紹介します。

後編： 「向いていない場所で戦うのは、もうやめた」青木マッチョ流・後悔しない仕事選び

プロフィール 青木マッチョ（かけおち） 青木マッチョ（かけおち） 1995年、愛知県生まれ。2022年、トリオ「かけおち」にてプロデビュー（現在は赤木細マッチョとコンビで活動）。デッドリフト260kgの筋力を誇り、野田クリスタル主宰の「クリスタルジム」でトレーナーを務める。ピアノ、ドラム、カリンバの演奏が得意。ニューヨークバンドではドラムを担当。 X（旧Twitter） @aoki_Nomacho Instagram @aoki_no_macho YouTube 青木マッチョ【かけおち】 ／ 孤独のマッチョ X（旧Twitter） @aoki_Nomacho Instagram @aoki_no_macho YouTube 青木マッチョ【かけおち】 ／ 孤独のマッチョ

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那