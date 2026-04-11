FirefoxにはサイドバーにAIを表示する機能があり、ウェブサイトを閲覧しながらAIに質問したり相談したりすることが可能です。標準では「Anthropic Claude」「ChatGPT」「Copilot」「Google Gemini」「Le Chat Mistral」というクラウドで動作するAIサービスしか利用できませんが、ローカルのAIを利用する隠し設定があるとのことなので、実際にローカルのAIを動かせるように設定してみました。Making Firefox's AI Chatbot local-onl