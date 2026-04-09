◆園田競馬５日目（４月９日）

《下原 理》

３８勝。チュッチュポッポ（１２Ｒ）に好感触。「追い切りの時からいい感じ」（◎）。オキョンピー（５Ｒ）も「斤量の５８キロだけ」（◎）。クラウンカイロス（７Ｒ）は「元気いっぱいで」（○）。ナムラダニー（６Ｒ）も「前走のようなレースを今回もしてみたい」（○）。

《田野 豊三》

２勝を加算して３８勝。ベラジオヒダカボシ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「状態いいから楽しみ」（◎）。コーディネイター（３Ｒ）も「ひと脚は使うのでＣ３へ下がれば」（◎）。クリノアチーバー（５Ｒ）は「５７キロへ戻るし、チャンスはある」（◎）。テクノラッシュ（８Ｒ）も「大外枠は歓迎。最近はキックバックにも慣れてきた」（◎）。アラタマオーソ（４Ｒ）は「状態は悪くないんですが…」（△）。ギフトバスケット（１２Ｒ）も「この距離は合う。上位を目指して」（△）。

《杉浦 健太》

２勝追加で２７勝。ピロコギガマックス（１Ｒ）で勝利を意識。「相手に恵まれた」（◎）。パリパリ（２Ｒ）も「展開次第で」（◎）。グランレイハート（１０Ｒ）は「立ち回り次第でチャンスはある」（◎）。インゲニウム（１２Ｒ）も「前へ行ければ」（◎）。ハギノヴェルドン（４Ｒ）「最後まで集中して走れば」（○）。

《小谷 哲平》

２２勝。カコウガン（３Ｒ）に力が入る。「折り合いがつくようになった」（◎）。リリーオブザハート（１０Ｒ）も「斤量の５４キロを生かしたい」（◎）。セファイドループ（１２Ｒ）は「８２０メートル戦の方がいい」（○）。エルイエロ（２Ｒ）も「前、前で競馬できれば」（○）。ウィスピースノー（５Ｒ）は「これまでの経験を生かしてうまく立ち回りたい」（○）。

《笹田 知宏》

最終レースを勝ち１８勝。期待のエイシンビルボード（１１Ｒ）は「スタートで後手に回った前走で対応力があることを見せてくれた」（◎）。

《土方 颯太》

１６勝。チェリータイム（５Ｒ）に一変を見込む。「ハナに行けたら」（◎）。シェリー（１１Ｒ）は「前走は距離が長かった」（○）。

《大山 真吾》

１４勝。カドフィール（２Ｒ）に前進を見込む。「能力はある。一発あっても」（◎）。カイリ（８Ｒ）は「どこかで脚をためることができれば」（○）。ポアゾンポレスター（１１Ｒ）も「もまれない競馬ができれば」（○）。メイショウバイラン（１Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《川原 正一》

１３勝。エルグランゴラッソ（１１Ｒ）に気合。「この相手でも通用していい。展開が向けば」（◎）。

《新庄 海誠》

１勝を加え１１勝。お薦めはアグネスサンキ（１Ｒ）で「この相手なら休み明けでも押し切りたい」（◎）。サクセスブレイク（８Ｒ）も「前走は追走で忙しくなってしまって…。もう少しやれていい」（◎）。ウィンザーロア（１２Ｒ）は「再度の外枠。伸びるコースを通ってきたい」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触