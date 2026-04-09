コスメキッチン×ハローキティ♡限定コラボアイテム登場

ナチュラル＆オーガニック好き必見♡コスメキッチンから、ハローキティとの限定コラボアイテムが登場します。可愛さだけでなく、機能性や使い心地にもこだわったラインナップは、毎日のケアやお出かけをもっと楽しくしてくれるはず。自分へのご褒美にもギフトにもぴったりな、ときめきアイテムをチェックしてみてください♪

可愛くて使える雑貨ライン♡

「HELLO KITTY バニティポーチ」（4,180円税込）は、刺繍デザインと180度開く仕様で収納力抜群。

「ミニバッグポーチ」（4,290円税込）は2WAY仕様でワンマイルバッグとしても活躍。

「タオルハンカチ」（1,650円税込）はフェイス／リボンの2種展開で、日常使いにぴったり。「バンスクリップ」（2,970円税込）はリボンとボディの2タイプで、ロングヘアもしっかりまとめられます。

クラランス ボディ用美容液♡人気No.1のビッグサイズ限定登場

人気ブランドとのコラボも充実

「AROMATICA ローズマリー＆オレンジスカルプスクラブ」（2,310円税込）は爽やかなシトラスの香りで頭皮ケア。

「FEMMUE ビューティファイングヘアミスト」（4,950円税込）は巾着ポーチ付きで保湿ケアも叶えます。

「La CASTA ヘアエマルジョン」（3,410円税込）や「トライアルセット」（2,970円税込）、「giovanni スリーキーブラシ」（3,300円税込）、「LOVECHROME コーム」（7,920円税込）など、ヘアケアアイテムも豊富に揃います。

毎日使いたくなるヘアケアアイテム

「ObyF モイストシャンプー」（3,080円税込）、「リペアトリートメント」（3,630円税込）、「リッチオイル」（3,410円税込）は、植物由来成分で髪をしっとり整えるアイテム。

乾燥やダメージをケアしながら、ツヤのある美しい髪へ導きます。デイリーケアを可愛くアップデートできるのが魅力です。

毎日にときめきをプラス

コスメキッチン×ハローキティのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた特別なラインナップ♡毎日のケアやおしゃれ時間にさりげないときめきを添えてくれます。

自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪