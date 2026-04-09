藤田ニコル、出産を前に…霜降り明星せいやと“ろうそく”プレイ！「夫に見られたくない」

4月5日（日）の『有吉クイズ』では、前回に引き続き、「霜降り明星せいやのコレなら勝てる！！SM業界のウラ側クイズ」が放送された。

解答者の1人として登場した藤田ニコルは、妊娠中にもかかわらず、同じく既婚者のせいやと、ろうそくを使った“プレイ”をすることになり…。

【映像】霜降り明星せいや、くすぐりプレイグッズでも恍惚「これすごい…」

クイズが進行するなか、レジェンド女王様も愛用するという“オーダーメイドろうそく”を体験することになったせいや。ろうを垂らす役は藤田に決定する。

体験前にせいやが「見るなよ〜嫁家族、嫁！」とカメラの向こうの家族に呼びかけると、藤田は「私も全然夫に見られたくないんですけど！」「なんで私、子ども生まれる前にこれやんなきゃいけないの！」と苦笑い。

藤田は、せいやや有吉弘行たちから「にこるん（妊娠）おめでとう！」「胎教にはいいから！」などとなだめられ、ろうそくプレイに挑戦する。

藤田から上半身にろうをかけられたせいやは、SMに捧げたという20代を思い出したのか、「懐かしい」という言葉を連呼。スタジオの固い床の上で、恍惚の表情を浮かべてもだえた。

また、かけられたろうの温度は、一般的に溶ける最高温度約60℃ではなく、特注の最低温度49℃のものであるため、せいやは「ちょうどいい！」と満足そうにしていた。

藤田が「どこにろうをかけられるのが（一番）好きなんですか？」とたずねると、せいやは体の敏感な部位を回答。ろうそくプレイを過去にやりすぎたせいか、20代後半はその部位が「ずっともうカサブタでただれていた」という。

そんな敏感な部位に藤田がろうを垂らしてあげると、せいやは再びもだえる。藤田に何度も「ありがとう！」と大声で感謝し、「懐かしい！」と絶叫。スタジオの一同を爆笑させた。

そして、このろうそくプレイ中、せいやは「俺も5月に2人目の子、生まれます！」とまさかの告白。スタジオが驚きに包まれるなか、「テレビで初めて言いました」と明かし、「子どもたち、頑張るからね俺〜！」と叫びながら圧巻の“芸人魂”を見せつけていた。