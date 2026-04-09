◆米大リーグ ブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、６回９６球を投げて４安打１失点（自責０）２奪三振、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）と好投。リリーフが打たれて２勝目は消えたが、開幕から２登板で防御率０・００をキープした。

試合後、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）との対戦については「連絡もやり取りはするんですけど、マウンドに行ったら誰が相手とかっていうよりかは、この選手はこうやって投げるっていうただそれだけの作業になってくるので。あんまり和真だなとか抑えたいなとか、あんまり考えずにやれることをしっかりやりたいなとは思ってました」と振り返った。

ＷＢＣで侍ジャパンの同僚だった２人。ＮＰＢ時代は１６年にオープン戦で１度だけ対戦して三振だったが、公式戦では日米通じて初対戦だった。初回２死一、二塁の初打席は１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球で空振り三振。３回２死二塁では９６マイル（約１５４・５キロ）シンカーで一飛、６回１死一塁では三邪飛と「投手・大谷ＶＳ岡本」は３打数無安打だった。

この日、大谷は３回は１死からバーショに四球を与え、捕逸で二塁に進まれると、２死二塁から４番サンチェスに左翼線への適時二塁打を浴びて先取点を許した。投手としての連続無失点は２４回２／３でストップし、ダルビッシュ有と岩隈久志の持つ日本人記録の２５イニングには「１／３」届かなかった。

それでも、マウンドに上がる前の初回先頭の第１打席は四球。打者としては昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に並んだ。