英国ではEVモデルのみ

レクサスの英国部門は5月、新型『ES』の英国での販売を開始する。アウディA6やBMW 5シリーズに対抗する高級セダンの8代目モデルで、価格は5万9345ポンド（約1260万円）から。英国では完全電動モデルのみが販売される。

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欧州市場では、最高出力202psのハイブリッドパワートレインに加え、2種類の完全電動モデルがラインナップされる。しかし、英国では欧州に比べてEVの販売比率が高いため、内燃機関搭載モデルの導入は見送られた。



レクサスES レクサス

英国仕様のESは当初、『350e』という前輪駆動モデル1種類のみが販売される。最高出力224psのモーターと77kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、1回の充電で約530kmの航続距離（公式WLTP数値は未確定）と、0-100km/h加速8.2秒を実現する。

5月1日に発売予定で、3つのグレードが用意される。『プレミアム』が5万9345ポンド（約1260万円）、『プレミアム・プラス』が6万8245ポンド（約1450万円）、そして最高級グレードの『タクミ』が7万2545ポンド（約1540万円）だ。タクミは、ヒーター＆ベンチレーション＆リクライニング機能付きの後部座席といった豪華な装備内容となる。

ミニマルなインテリア

デュアルモーター/四輪駆動の『ES 500e』も後日英国向けのラインナップに加わる予定だ。最高出力343psを発揮し、0-100km/h加速は5.7秒だが、航続距離（未公表）は350eよりも短くなる見込みだ。

レクサスによると、新型ESは先代モデルに比べて「乗り心地、快適性、静粛性」が向上しており、「乗員全員にファーストクラスの快適さを提供する」よう設計されているという。



レクサスES レクサス

ミニマルなコックピットデザインは先代モデルとは一線を画すもので、中国市場からの影響が見て取れる。物理的な操作系は最小限に抑えられ、12.3インチの大型タッチスクリーンが主要な操作インターフェースとして中心に据えられている。スクリーンの下にはハプティック（触覚フィードバック付き）スイッチが隠されており、車両の電源を入れると点灯する。

新型ESは、SUVの『NX』と同じGA-Kプラットフォームをベースとしている。レクサスによると、シャシー全体の剛性を高めることで洗練性とレスポンスを向上させ、「サイズを感じさせないほど俊敏でレスポンスの良い走り」を実現したという。全長は先代モデルより165mm伸びて5.14mとなった。