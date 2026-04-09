FWで1番大事なのは“下半身の使い方”！プロのスイングを真似しよう

アマチュアは、FWを苦手とする人が多いはず。うまく打とうとすると、上半身の動きに意識がいきがちだが「FWで大事なのは下半身の使い方です」と平野茂コーチ。

きちんと飛んで方向性もよくなる下半身の使い方をプロのスイングを手本に解説！

下半身を使うとスイングがコンパクトになります！

下半身の使い方③ 体重移動をせずに腰の回転で飛距離アップ

アドレスしたときの体の幅の中でスイング。フィニッシュまでこの幅のなかで回転する意識をもとう。

インパクトまでに左に移す体重移動も少なめ。フェースが開いたり閉じすぎたりしていない。

体が横に動いてしまうと振り遅れてスライスしてしまう

ティーショットでドライバーを使わず、ＦＷを使用することがあると思います。昨年のドライビングディスタンス２位の幡地選手も、ドライバーだと飛びすぎてしまうときはＦＷでティーショットを打つ。飛ばし屋ですが、ＦＷのスイングはアドレスからフィニッシュまでとてもコンパクトで静かに見えます。

飛ばそうとするとバックスイング（❷）で、右へ大きく体重移動しようとしますが、スエー（体が横に動くこと）しやすく、オーバースイングの原因にもなります。クラブには慣性モーメントがあるので、体が横に動くと振り遅れやすくなってしまう。振り遅れるとフェースが開きやすいのでスライスしたり、スライスを嫌がって手を返しすぎるとフックのミスが出てしまいます。

幡地選手のいいところは、フィニッシュまで体の幅の中でスイングしようとしていることです。アドレス時の体の幅の中でスイングするためには、下半身の動きが重要。インパクトまで体重移動をあまりせずに、体の回転を腰から捻るようにしてください。

体重移動を抑えて腰を体の幅から出さずにその場で回ると、自然とハンドファーストの形でインパクトできます。静かな動きでも「飛んで曲がらない」を両立するスイングで打てますよ。

いかがでしたか？ 下半身は横の動きを抑え、その場で回ることを意識しましょう！



幡地隆寛

●はたぢ・たかひろ／1993年生まれ、広島県出身。188cm、98kg。19年は長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップで3位タイに入る。ドライビングディスタンスは315.3ヤードで2位に入った飛ばし屋。ディライトワークス所属。

解説＝平野 茂

●ひらの・しげる/1973年生まれ、東京都出身。早稲田大学野球部から社会人野球へと進み、プロ野球を目指したがゴルフの道に転向。2013年「フラットフィールドゴルフ」の代表として独立。師匠は叔父の中山徹プロ。

写真＝中野義昌、相田克巳、高橋淳司