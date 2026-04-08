■これまでのあらすじ

義母は嫁を体の弱い子だと思っている。つわりに苦しむ嫁に「お腹の子のためなら食べられるはず」とアドバイスし、出産直後から翌日には歩くように強要するなど、嫁のことを励ましているつもりになっていた。今はつらくても、嫁もいつかわかってくれるはず…？



出産後、綾乃さんは大変な思いをして育児をしているようでした。私が行って手伝ってあげないとね！ おばあちゃんが来たからもう安心よ！

それにしても、1人目であんなに弱っていたら2人目はどうなるのかしら。本当に痛みに弱い嫁です。いえ、責めているわけじゃありませんよ？ 体が弱いのに仕事にも復帰したりするものですから心配なだけなんです。まぁ、私が全面的にサポートしてあげればいいわよね。栄養管理は任せて☆そんなこんなで今に至り…友人たちに綾乃さんのこを話すと、みんな口々に「いいお義母さんね」「偉いわね」と言ってくれます。私はやれることをやってるだけなんですけどね。でもそうよね、私はできたお姑さんなんですよね。うふふ〜〜〜☆

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:エイデザイン 高木(ウーマンエキサイト編集部)