LiLiCo、永住権取得を報告「永住者という文字が目に入って泣いてしまった」
タレントのLiLiCo（55）が8日、自身のブログを更新。日本の永住権を取得したと報告した。
【写真】「めちゃくちゃいい写真」LiLiCoが公開した夫・小田井涼平とのウエディングフォト
LiLiCoはブログで「少し前にJ-WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど日本の永住権!!いただきました」と公表。「来日して38年 書類のまた書類 かなり勉強になった」と伝えた。
続けて「年金事務所、税務署、法務局、区役所…休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と手続きに追われていたことを明かし「友達に“普通はこれを手伝ってくれるプロにお願いするのよ”と言われたけど、自分で感じ、自分で知る大切さ」とつづった。
「ほぼ2年。入国管理局のカウンターに在留カードを置かれ…永住者という文字が目に入って泣いてしまった」と受け取った時の感情を振り返った。
「数ヶ月間のあの書類のまた書類…永住者の文字と同時におばあちゃんの顔、親の顔、日本で出会った最高の友達の顔…全てのあっ、夫の顔…全てのバイトと芸能生活のことが脳の中でブワ〜っと流れた」と続けた。
さらに「在留カードはいつも持って歩かないといけないので もちろん38年前から持って歩いてるけど、これからはたまにチラ見しちゃいそう 永住者…涙」と紹介した。「日本語はまだまだだけど、ここからまた更に頑張ります 集めた書類を整理・審査してくれた入国管理局ありがとうございました」とし、最後に「日本大好き」と結んだ。
LiLiCoは1970年11月16日生まれ、スウェーデン出身。18歳で来日し、89年に芸能界デビューを果たす。2001年から情報番組『王様のブランチ』で映画コメンテーターとしてレギュラー出演。18年4月、俳優・歌手の小田井涼平との結婚を発表した。
【写真】「めちゃくちゃいい写真」LiLiCoが公開した夫・小田井涼平とのウエディングフォト
LiLiCoはブログで「少し前にJ-WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど日本の永住権!!いただきました」と公表。「来日して38年 書類のまた書類 かなり勉強になった」と伝えた。
続けて「年金事務所、税務署、法務局、区役所…休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と手続きに追われていたことを明かし「友達に“普通はこれを手伝ってくれるプロにお願いするのよ”と言われたけど、自分で感じ、自分で知る大切さ」とつづった。
「数ヶ月間のあの書類のまた書類…永住者の文字と同時におばあちゃんの顔、親の顔、日本で出会った最高の友達の顔…全てのあっ、夫の顔…全てのバイトと芸能生活のことが脳の中でブワ〜っと流れた」と続けた。
さらに「在留カードはいつも持って歩かないといけないので もちろん38年前から持って歩いてるけど、これからはたまにチラ見しちゃいそう 永住者…涙」と紹介した。「日本語はまだまだだけど、ここからまた更に頑張ります 集めた書類を整理・審査してくれた入国管理局ありがとうございました」とし、最後に「日本大好き」と結んだ。
LiLiCoは1970年11月16日生まれ、スウェーデン出身。18歳で来日し、89年に芸能界デビューを果たす。2001年から情報番組『王様のブランチ』で映画コメンテーターとしてレギュラー出演。18年4月、俳優・歌手の小田井涼平との結婚を発表した。