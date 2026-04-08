屋上展望台のカフェ＆バーが今年も登場！おりづるタワー「ROOF TOP CAFE & BAR 2026」
おりづるタワーは、今年も期間限定でROOF TOP CAFE & BARを営業する。2026年のテーマは【warm breeze & gentle time〜穏やかな時と風を感じる場所〜】。屋上展望台を吹き抜ける風とともに、夕暮れの時間がゆっくりと深まる。2026年4月20日（月）のオープンより、サンセットの時間に合わせて幕を開け、夕暮れから煌めく夜景へと移り変わるこの場所だけの景色をお届けする。
■穏やかな風と夕暮れが織りなす、屋上だけの特別な時間へ
マジックアワー（税込1,200円）
今年のおりづるタワー ROOF TOP CAFE & BARは、広島産の柑橘や抹茶・煎茶を取り入れたカクテル、地元ティースタンド「WABI」監修メニュー、広島のクラフトビールなど、「広島」と「日本」を感じるメニューを用意した。
日本の美意識や侘び寂びを感じさせる一杯として、広島駅近くで人気を誇る喫茶スタンド「WABI」の監修のもと、「抹茶のジントニック」「煎茶のジントニック」など、日本茶をベースとした個性豊かなカクテルを展開。日本らしい素材と感性が詰まった一杯を楽しめる。
抹茶のジントニック（税込1,200円）
桜尾リミテッドジントニック（税込1,200円）
瀬戸内はちみつレモンカクテル（税込1,100円）
広島はっさくサワー（税込1,000円）
ROOF TOP CAFE & BARを代表する看板カクテル「マジックアワー」（税込1,200円）は、昼から夕暮れへと移ろう空の色合いをグラスに映したグラデーションが美しい一杯。さらに今年は、新作「サンセットリバー」（税込1,200円）が登場。夕暮れから夜へと深まる空の情景を表現し、時間の流れとともに変化する景色をドリンクでも感じられる。
屋上展望台"ひろしまの丘"
なお、2026年4月20日（月）〜5月15日（金）の期間限定で、入場者全員に対象ドリンクを１杯サービス。サンセットタイムの魅力を、気軽に楽しめる。
サンセットリバー（税込1,200円）
今年のROOF TOP CAFE & BAR では、厳選したお酒や特製ドリンク、カフェメニューを取り揃えている。流れる時間に身をゆだね、屋上展望台で穏やかな空気に包まれながら、心地よいひとときを過ごしてみては如何だろうか。
＜営業情報＞
「ROOF TOP CAFE & BAR 2026」
期間：2026年4月20日（月）〜10月31日（土）18:00 〜 23:00（L.O.22:30） 不定休
料金：チャージ料1,500円（税込） 18歳以下1,000円（税込） 4歳未満無料
場所：おりづるタワー 屋上展望台
※おりづるタワー入場券（当日券）を持っているひとは、ROOF TOP CAFE & BARへの再入場が可能だ。
※最新の営業時間はHPにて案内する。
※ROOF TOP CAFE & BARへの入場は電車通り沿い（北）側より入場のこと。日中の入口（西側）とは異なるので注意。
https://www.orizurutower.jp/
■おりづるタワー
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マジックアワー（税込1,200円）
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日本の美意識や侘び寂びを感じさせる一杯として、広島駅近くで人気を誇る喫茶スタンド「WABI」の監修のもと、「抹茶のジントニック」「煎茶のジントニック」など、日本茶をベースとした個性豊かなカクテルを展開。日本らしい素材と感性が詰まった一杯を楽しめる。
抹茶のジントニック（税込1,200円）
桜尾リミテッドジントニック（税込1,200円）
瀬戸内はちみつレモンカクテル（税込1,100円）
広島はっさくサワー（税込1,000円）
ROOF TOP CAFE & BARを代表する看板カクテル「マジックアワー」（税込1,200円）は、昼から夕暮れへと移ろう空の色合いをグラスに映したグラデーションが美しい一杯。さらに今年は、新作「サンセットリバー」（税込1,200円）が登場。夕暮れから夜へと深まる空の情景を表現し、時間の流れとともに変化する景色をドリンクでも感じられる。
屋上展望台"ひろしまの丘"
なお、2026年4月20日（月）〜5月15日（金）の期間限定で、入場者全員に対象ドリンクを１杯サービス。サンセットタイムの魅力を、気軽に楽しめる。
サンセットリバー（税込1,200円）
今年のROOF TOP CAFE & BAR では、厳選したお酒や特製ドリンク、カフェメニューを取り揃えている。流れる時間に身をゆだね、屋上展望台で穏やかな空気に包まれながら、心地よいひとときを過ごしてみては如何だろうか。
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「ROOF TOP CAFE & BAR 2026」
期間：2026年4月20日（月）〜10月31日（土）18:00 〜 23:00（L.O.22:30） 不定休
料金：チャージ料1,500円（税込） 18歳以下1,000円（税込） 4歳未満無料
場所：おりづるタワー 屋上展望台
※おりづるタワー入場券（当日券）を持っているひとは、ROOF TOP CAFE & BARへの再入場が可能だ。
※最新の営業時間はHPにて案内する。
※ROOF TOP CAFE & BARへの入場は電車通り沿い（北）側より入場のこと。日中の入口（西側）とは異なるので注意。
https://www.orizurutower.jp/
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