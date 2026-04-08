モナキ、2500人のファンに見守られメジャーデビュー！ ファンクラブ開設＆Zeppツアー発表 夢は「レコ大」新人賞
話題沸騰中の純烈の弟分グループ、モナキが、4月8日（水）に、シングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビュー。それを記念し、東京・池袋のサンシャインシティ 噴水広場でCD発売記念イベントが開催され、地下1階から3階までを埋め尽くす2500人のファンたちが、記念すべきデビューを見守った。
【写真】Zeppツアー発表に、思わず涙するモナキメンバー（16枚）
■Zeppツアー開催に感涙
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された、平均年齢33歳の4人組グループ。
メジャーデビュー前にして、SNS動画総再生数7億回超（4月8日現在）と大バズりしており、全国各地で想定を超える動員数を記録している。
イベント会場は、ステージを囲む地下1階から3階までの吹き抜け部分が、モナキの姿を一目見ようとするファンでぎっしり。始発で来たというファンも多くおり、黄色い歓声に包まれながらイベントが幕を開けた。
この日は「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」「ねがい」「こんなもんじゃねぇ」の3曲を披露。「ねがい」はこれまでのリリースイベントでは披露されておらず、今回が初パフォーマンスとなった。
また「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のコール動画はイベント当日の朝に公開されたばかり。にもかかわらず、ファンたちは大声で息ぴったりのコールをしており、集まった2500人のファンも一体となってイベントを作り上げていった。
さらに「こんなもんじゃねぇ」のパフォーマンス途中には酒井も登場。最初の自己紹介で『烈車戦隊トッキュウジャー』に出演していたじんと、『動物戦隊ジュウオウジャー』に出演していたケンケンが変身ポーズを披露したことを受け、「わたくしの約四半世紀前に地球の平和を守っておりましたので変身ポーズをさせていただきます」と『百獣戦隊ガオレンジャー』に出ていた酒井もポーズを決め、会場を湧かせた。
続けて「皆さんに見ていただきたいお知らせがあります」と映像を再生。ファンクラブ「モナキファミリークラブ」の開設とZeppツアー開催が明かされ、大きな歓声が上がった。Zeppツアーは8月18日（火）の大阪・Zepp Nambaを皮切りに、8月19日（水）にZepp Nagoya、8月24日（月）にZepp Hanedaを巡る。
Zeppツアー開催はメンバーにも知らされていなかったそうで、おヨネとケンケンが思わず涙。ケンケンは「今までいろんな現場を見に行かせていただいたのですが、サプライズ発表があった時に『なんで泣いてんだろう』と思う場面が正直あったんです。でも実際に自分がこの立場になると涙が出てしまいました」と驚いた様子。
会場全員でTikTokを撮影する際はケンケンから「顔を晒したくないよって方は顔隠していただいて」「本当にたくさんの方々に見られます」と配慮もあり、さらに既婚者で一児の父のサカイJr.は「お子さんの顔も遠慮なく隠してくださいね」「密度が高いので隣の人への思いやりを持って踊っていただければと思います」と優しく呼びかけた。
イベント終了後の囲み取材でおヨネは「体調を崩さず、無事にデビューを迎えられてよかったという気持ちが1番大きいです。これからがスタートだと思うので、これからももっとみんなで一緒に夢をかなえていけるように頑張っていきたいです」と、記念すべき日を迎えられたことに安堵。
じんはまだデビューの実感がないそうで、「昭和生まれ平成育ちなんですけど、僕が小さい頃に見ていた売れている芸能人の方はテレビを主戦場にされていたので、SNSを中心にネットで受けるということにピンと来ていないんです」と心境を明かした。
順風満帆なデビューとなったが、今の夢についておヨネは「レコード大賞の新人賞を取らせていただきたいという思いがすごく強くあります」とコメント。純烈でモナキのバーターになりたいという酒井は「夢は『COUNT DOWN TV』と『ミュージックステーション』です」と意気込みを語り、会場からは歓声と拍手が上がった。
文脈によって「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」など、さまざまな意味を持つ古語「もなき」が由来のモナキ。そんな謙虚なグループ名を轟かせていくこれからが楽しみだ。
【写真】Zeppツアー発表に、思わず涙するモナキメンバー（16枚）
■Zeppツアー開催に感涙
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された、平均年齢33歳の4人組グループ。
イベント会場は、ステージを囲む地下1階から3階までの吹き抜け部分が、モナキの姿を一目見ようとするファンでぎっしり。始発で来たというファンも多くおり、黄色い歓声に包まれながらイベントが幕を開けた。
この日は「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」「ねがい」「こんなもんじゃねぇ」の3曲を披露。「ねがい」はこれまでのリリースイベントでは披露されておらず、今回が初パフォーマンスとなった。
また「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のコール動画はイベント当日の朝に公開されたばかり。にもかかわらず、ファンたちは大声で息ぴったりのコールをしており、集まった2500人のファンも一体となってイベントを作り上げていった。
さらに「こんなもんじゃねぇ」のパフォーマンス途中には酒井も登場。最初の自己紹介で『烈車戦隊トッキュウジャー』に出演していたじんと、『動物戦隊ジュウオウジャー』に出演していたケンケンが変身ポーズを披露したことを受け、「わたくしの約四半世紀前に地球の平和を守っておりましたので変身ポーズをさせていただきます」と『百獣戦隊ガオレンジャー』に出ていた酒井もポーズを決め、会場を湧かせた。
続けて「皆さんに見ていただきたいお知らせがあります」と映像を再生。ファンクラブ「モナキファミリークラブ」の開設とZeppツアー開催が明かされ、大きな歓声が上がった。Zeppツアーは8月18日（火）の大阪・Zepp Nambaを皮切りに、8月19日（水）にZepp Nagoya、8月24日（月）にZepp Hanedaを巡る。
Zeppツアー開催はメンバーにも知らされていなかったそうで、おヨネとケンケンが思わず涙。ケンケンは「今までいろんな現場を見に行かせていただいたのですが、サプライズ発表があった時に『なんで泣いてんだろう』と思う場面が正直あったんです。でも実際に自分がこの立場になると涙が出てしまいました」と驚いた様子。
会場全員でTikTokを撮影する際はケンケンから「顔を晒したくないよって方は顔隠していただいて」「本当にたくさんの方々に見られます」と配慮もあり、さらに既婚者で一児の父のサカイJr.は「お子さんの顔も遠慮なく隠してくださいね」「密度が高いので隣の人への思いやりを持って踊っていただければと思います」と優しく呼びかけた。
イベント終了後の囲み取材でおヨネは「体調を崩さず、無事にデビューを迎えられてよかったという気持ちが1番大きいです。これからがスタートだと思うので、これからももっとみんなで一緒に夢をかなえていけるように頑張っていきたいです」と、記念すべき日を迎えられたことに安堵。
じんはまだデビューの実感がないそうで、「昭和生まれ平成育ちなんですけど、僕が小さい頃に見ていた売れている芸能人の方はテレビを主戦場にされていたので、SNSを中心にネットで受けるということにピンと来ていないんです」と心境を明かした。
順風満帆なデビューとなったが、今の夢についておヨネは「レコード大賞の新人賞を取らせていただきたいという思いがすごく強くあります」とコメント。純烈でモナキのバーターになりたいという酒井は「夢は『COUNT DOWN TV』と『ミュージックステーション』です」と意気込みを語り、会場からは歓声と拍手が上がった。
文脈によって「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」など、さまざまな意味を持つ古語「もなき」が由来のモナキ。そんな謙虚なグループ名を轟かせていくこれからが楽しみだ。