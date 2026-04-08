富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、磁気スイッチ方式を採用した高性能コンパクトキーボード『FMV Keyboard X』のクラウドファンディングを4月8日よりGREEN FUNDINGにて開始することを発表した。

【画像あり】FMVの技術と監修が詰まったレイアウト・デザイン

『FMV Keyboard X』は、FMVキーボードマイスター監修のもと開発されたロープロファイルキーボード。磁気スイッチ方式を採用しながら静音設計を実現しており、“Lifetime Comfort”をコンセプトに掲げている。

カラーはオールブラックとオールホワイトの2色展開で、WEB MART販売予定価格は29,700円（税込）。クラウドファンディングでは先着100台限定で23%OFFの22,870円（税込）から支援可能となる。

キースイッチには磁気スイッチ方式を採用し、繊細な打鍵感と静音性を両立。ラピッドトリガーによる高速入力にも対応する。Nキーロールオーバー機能を搭載しており、すべてのキーの同時入力を正確に認識し、高速タイピング時の誤入力を防止する。カスタマイズ静音キースイッチとガスケットマウント構造の組み合わせにより静音性を確保した。

FMVキーボードマイスター監修の3種類のアクチュエーションプリセットも搭載。「ライト入力設定」は軽い力で素早く入力、「おすすめ入力設定」はFMVノートパソコンと同様の押下圧、「ハード入力設定」は深く押し込んで確実に入力と、好みに応じた打鍵感を選択できる。

本体サイズは約299.0mm×約118.5mm×約27.6mm（チルトしていない状態）で、省スペース設計を実現。TOPカバーにはアルミ切削素材を採用し、高い質感と堅牢性を両立している。ロープロファイル設計により、長時間使用時の疲労軽減にも配慮した。

キーキャップにはソフトフィール塗装を施した良触感仕様を採用。微細なマット質感が指先の滑りを抑え、高速入力時のタイプミスを低減する。擦れや汚れに強く、長期間使用しても質感が変わりにくい高耐久仕上げとなっている。

キー配列はFMVノートパソコンと同じ日本語配列を採用し、FCCL独自設計のカーソルキー配置により、文書編集やスプレッドシート操作などの作業効率を高める設計となっている。

クラウドファンディングの支援者限定特典として、交換用の「グレーキーキャップ」セットとキーキャップ引き抜き工具が付属する。本体カラーにグレーキーキャップを組み合わせることで、カスタマイズも楽しめる。製品の発送は9月中旬頃を予定しているとのことだ。

あわせて、クラウドファンディング実施期間中には実機のタッチ＆トライも実施される。二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」では4月8日より、SHIBUYA TSUTAYA内 GREEN FUNDINGブースでは4月9日より、福岡天神 蔦屋書店では4月23日より展示が予定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）