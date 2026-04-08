ワンタッチで取り付けできる！クリップ式のマイクスタンド2種
サンワサプライ株式会社は、マイクをワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」「MM-SPST3N2（床置きタイプ）」を発売した。スタンドの高さの上下可動はもちろん、クリップ式のマイクホルダーは様々なサイズに対応する。
■クリップ式でマイクを簡単固定
ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクホルダーが付属している。最大直径3.5cmまでの様々なマイクに対応しており、角度も調整できる。
■マイクホルダー部は取り外し可能
ネジ径が合う、他のマイクホルダーやスタンドと交換できる。
■ケーブルホルダーで配線すっきり
マイクのケーブルをアームやスタンドに沿わせてきれいに配線できる。
■安定感ある脚部
MM-SPST2N2は直径16.5cm、重量837gの重量感のある大きめな台座を採用しているので、安定して設置できる。
MM-SPST3N2は三脚がアームをしっかり支える。 脚を大きく広げる設計によって重心を低く保つため、安定性に優れている。
■卓上タイプの「MM-SPST2N2」
マイクスタンドがあれば、話しながら両手が使えるので、マイクを手に持ったままの不便さや腕のだるさを解消できる。25〜40cmまでの高さ調節が可能だ。
■コンパクトに折りたためる床置きタイプの「MM-SPST3N2」
85cmとコンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納に便利。81.5〜146cmまでの高さ調節が可能だ。
■マイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」
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■ケーブルホルダーで配線すっきり
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MM-SPST2N2は直径16.5cm、重量837gの重量感のある大きめな台座を採用しているので、安定して設置できる。
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マイクスタンドがあれば、話しながら両手が使えるので、マイクを手に持ったままの不便さや腕のだるさを解消できる。25〜40cmまでの高さ調節が可能だ。
■コンパクトに折りたためる床置きタイプの「MM-SPST3N2」
85cmとコンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納に便利。81.5〜146cmまでの高さ調節が可能だ。
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