ウニの概念を更新!?　六本木イタリアンバル「uni Seafood」に新コース『革命の4色雲丹パスタ』が誕生

U-MOREが運営する六本木のイタリアンバル「uni Seafood（ウニシーフード）」は4月1日より、インフルエンサーのなり雲丹氏とのコラボレーションによる新コース「革命の4色雲丹パスタ」を期間限定で提供しています。

■オレンジ・緑・赤・黒の4色のパスタが登場

同コラボでは、“4色・4種のウニパスタ”を軸にしたフルコースが登場。味覚だけでなく視覚的にも印象的な4皿が楽しめます。

「ラーメン風ウニパスタ（オレンジ）」は、北海道産味噌とウニを合わせたスープに、炙りウニを重ねた一皿です。

「ウニの冷製カッペリーニ（緑）」は、サラダの役割を担うリセットポジションとして登場。ハーブや柑橘でウニの甘みを引き立てます。

「ウニとトマトのアラビアータ（赤）」は、北海道産完熟トマトを丸ごと使用し、酸味とコクが重なり、味のピークを形成した一皿となっています。インパクトのある見た目も特徴です。

「竹炭ニョッキと鮮魚のグリル ウニソース添え（黒）」は、竹炭を使用したニョッキと鮮魚を、ウニソースで仕上げた一皿です。

追加オプションで「名物 生ウニのクリームパスタ（白）」も楽しめるほか、「鮮魚のカルパッチョ」や「日高産 神威豚のロースト」といった魚・肉料理、デザート「北海道産ミルクのジェラート」まで、フルコース構成で提供されます。

ウニの魅力を堪能しながらも、“しっかり食事として成立する設計”となっている「革命の4色雲丹パスタ」。ぜひ「uni Seafood」に足を運んでみてはいかがでしょうか？

■コース概要

コース名：革命の4色雲丹パスタ

店舗名：uni Seafood（ウニシーフード）

提供開始：2026年4月1日（予約受付：2026年3月27日〜）

価格：8,800円

コース内容：

ラーメン風ウニパスタ（オレンジ）

鮮魚のカルパッチョ

ウニの冷製カッペリーニ（緑）

本日のアヒージョ

ウニとトマトのアラビアータ（赤）

日高産 神威豚のロースト

竹炭ニョッキと鮮魚のグリル ウニソース添え（黒）

北海道産ミルクのジェラート

名物 生ウニのクリームパスタ（白）※追加オプション

URL：https://uni-seafood.com/

（フォルサ）