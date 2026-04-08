ウニの概念を更新!? 六本木イタリアンバル「uni Seafood」に新コース『革命の4色雲丹パスタ』が誕生
U-MOREが運営する六本木のイタリアンバル「uni Seafood（ウニシーフード）」は4月1日より、インフルエンサーのなり雲丹氏とのコラボレーションによる新コース「革命の4色雲丹パスタ」を期間限定で提供しています。
■オレンジ・緑・赤・黒の4色のパスタが登場
同コラボでは、“4色・4種のウニパスタ”を軸にしたフルコースが登場。味覚だけでなく視覚的にも印象的な4皿が楽しめます。
「ラーメン風ウニパスタ（オレンジ）」は、北海道産味噌とウニを合わせたスープに、炙りウニを重ねた一皿です。
「ウニの冷製カッペリーニ（緑）」は、サラダの役割を担うリセットポジションとして登場。ハーブや柑橘でウニの甘みを引き立てます。
「ウニとトマトのアラビアータ（赤）」は、北海道産完熟トマトを丸ごと使用し、酸味とコクが重なり、味のピークを形成した一皿となっています。インパクトのある見た目も特徴です。
「竹炭ニョッキと鮮魚のグリル ウニソース添え（黒）」は、竹炭を使用したニョッキと鮮魚を、ウニソースで仕上げた一皿です。
追加オプションで「名物 生ウニのクリームパスタ（白）」も楽しめるほか、「鮮魚のカルパッチョ」や「日高産 神威豚のロースト」といった魚・肉料理、デザート「北海道産ミルクのジェラート」まで、フルコース構成で提供されます。
ウニの魅力を堪能しながらも、“しっかり食事として成立する設計”となっている「革命の4色雲丹パスタ」。ぜひ「uni Seafood」に足を運んでみてはいかがでしょうか？
■コース概要
コース名：革命の4色雲丹パスタ
店舗名：uni Seafood（ウニシーフード）
提供開始：2026年4月1日（予約受付：2026年3月27日〜）
価格：8,800円
コース内容：
ラーメン風ウニパスタ（オレンジ）
鮮魚のカルパッチョ
ウニの冷製カッペリーニ（緑）
本日のアヒージョ
ウニとトマトのアラビアータ（赤）
日高産 神威豚のロースト
竹炭ニョッキと鮮魚のグリル ウニソース添え（黒）
北海道産ミルクのジェラート
名物 生ウニのクリームパスタ（白）※追加オプション
URL：https://uni-seafood.com/
（フォルサ）