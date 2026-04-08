◆男子テニス ▽サラソタ・オープン１回戦（７日、米フロリダ州・サラソタ）

男子テニスで、元世界ランキング４位、現４９１位の錦織圭（ユニクロ）が１回戦を突破した。錦織が本拠地としている米フロリダ州にあるＩＭＧアカデミーで行われたツアー下部のチャレンジャー大会で、同３４４位のニコラス・キケル（アルゼンチン）に６−３、６−２でストレート勝ち。２回戦では同１１５位で第１シードで呉易昺（中国）と対戦する。

錦織は、元７８位の相手に、第１セットは自分のサービスゲームを落とすことなく４３分で先取。第２セットに入っても、相手のサービスゲームを２度破るなど、一気に４ゲームを連取し波に乗った。

フランスのレキップ紙が「錦織がサラソタ・オープンを最後に引退する」と報じたことを受け、錦織は５日、自身のＳＮＳで「たくさんの偽情報が飛び交っている」と否定。「今週、引退することはない」と断言した。また、今後については、「この件については、近いうちに自分の口からアップデートをお伝えする」とした。

３６歳の錦織は２２年の左股関節手術から左ひざ、右足首、右肩などと故障が続く。今年１月４日に行われたキャンベラ国際（オーストラリア）予選１回戦で開幕を迎えたが右肩痛で第２セット途中に棄権。予選からの出場を予定していた全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）を欠場した。その後、３月上旬のツアー下部大会のティオンビル・オープン（フランス・ティオンビル）で復帰し、予選を２回勝ち抜いて出場した本戦の２回戦で逆転負け。翌週のツアー下部大会にも出場し１回戦負けしていた。

昨年１２月のスポーツ報知単独インタビューでは、２５年を「テニス人生最大の危機」と表現。何度も負傷とリハビリを繰り返してきたことから、８月に「頭が耐えきれなくなった」と本気で引退を考えたことを吐露。それでも現役続行を決断した理由について「自分の持っている才能を、ここで終わりにするのは、もったいないというのが僕の中に常にある。けがで終わるというのは、一番アスリートがしたくない最悪のシチュエーション。それで終わりたくない」と語っていた。