スマホホルダー「悪い使い方」で“罰金50万円”!?

もはや生活に欠かせないアイテムとなっている「スマートフォン（スマホ）」。

ドライブの際にカーナビゲーション代わりにしたり、音楽アプリを利用したりする人も多いでしょう。

【画像】「これはアウトォォーー！」 これが違反になる「スマホホルダー」の使い方です！（19枚）（19枚）

それに伴い、車内にスマホを固定するための「スマホホルダー」を活用するドライバーを見かけることも珍しくありません。

カー用品店やインターネット通販では多種多様なホルダーが販売されていますが、実はその取り付け場所によっては、知らず知らずのうちに交通違反に問われてしまう可能性があるといいます。

一体どういうことなのでしょうか。

最も注意しなければならないのが、フロントガラスへの吸盤式ホルダーの取り付けです。

クルマのフロントガラスおよび運転席・助手席の側面ガラスには、道路運送車両法の保安基準によって貼り付けて良いものが厳格に定められています。

具体的には、車検の検査標章（車検ステッカー）や法定点検のダイヤルステッカー、ETCのアンテナ、ドライブレコーダーなど、法令で認められた特定の機器や標識のみが許可されています。

そして市販のスマホホルダーはこの許可リストに含まれていないため、フロントガラスに吸着させる行為自体が保安基準不適合となるのです。

この状態で警察の取り締まりを受けた場合、交通違反の「整備不良」として反則金7000円（普通車の場合）、違反点数1点が科される可能性があります（保安基準第29条）。

では、ダッシュボードの上であればどこでも問題ないのでしょうか。

実はダッシュボードへの取り付けにも十分な配慮が必要です。

クルマには、運転席からの「前方視界基準」という安全のためのルールが設けられています（保安基準第21条）。

これは、「クルマの前面ガラスから2メートル離れた、高さ1メートル、直径0.3メートルの円柱（6歳児などを想定した障害物）」の少なくとも一部が、運転席から視認できなければならないというもの。

よって、ダッシュボードの中央などに大型のスマホホルダーを設置し、さらにそこにスマホを装着した結果、ドライバーの前方視界が大きく遮られてしまうと、道路運送車両の保安基準を満たさなくなり、整備不良を問われる可能性があります。

この場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金（道路運送車両法 第109条・第110条関連）。

さらに地方運輸局長から「整備命令」が出されることもあり、これに従わない場合は50万円以下の罰金、あるいは車両の使用停止（最大6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金）を科されるリスクも完全には否定できません。

またそこまでいかなくとも、「安全運転の義務」を定めた道路交通法第70条に違反すると見なされれば、刑事罰として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、行政処分に反則金9000円（普通車の場合）、違反点数2点が科される可能性があるのです。

くわえて、助手席側のエアバッグが展開する部分の上に設置してしまうと、万が一の事故の際にホルダーやスマホが飛んできて思わぬケガにつながる危険性があるため、設置場所の選定には慎重さが求められます。

こうした違反や危険を回避し、安全にスマホホルダーを活用するためには、適切な固定方法を選ぶことが重要。

視界を遮らない確実な回避方法として、エアコンの吹き出し口（ルーバー）にクリップで挟み込むタイプや、センターコンソールのドリンクホルダーに挿し込んで固定するタイプを選ぶことが挙げられるでしょう。

一般的に、これらの製品であれば、フロントガラスの視界基準に抵触する心配は少なくなります。

もしダッシュボードに取り付けたい場合は、運転席からの視界を遮らない低い位置や、視線の妨げになりにくい端の方へ設置し、スマホをセットした状態で前方の死角が増えていないかを客観的に確認してください。

そして最後に忘れてはならないのが、運転中のスマホ操作に関するルールです。

ホルダーに法令通り適切に固定されていたとしても、運転中にスマホの画面を「2秒以上」注視したり、画面をタップして操作したりする行為は、道路交通法における「ながら運転（携帯電話使用等違反）」に該当します。

近年、違反点数や反則金も大幅に引き上げられており、事故を起こした場合は“免許停止”となる非常に重い違反です。

操作や画面の確認は、必ず安全な場所に停車してから行う必要があります。

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このように、スマホホルダーは運転をサポートしてくれる便利なアイテムですが、正しい知識を持たずに取り付けると違反や事故につながりかねません。

愛車のホルダーの取り付け位置が法令や安全基準に沿ったものになっているか、次回の運転前に今一度確認してみてはいかがでしょうか。