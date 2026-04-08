VIBYが、プロテインブランド『AIZU』のブランドアンバサダーに就任。本日4月8日に配信リリースした1stシングル「Mi*light」を使用したWEB CMが公開される。

（関連：【画像あり】VIBY、プロテインブランド『AIZU』店頭プロモーションのイメージ）

VIBYにとって初のブランドアンバサダー就任となる今回は、ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとするPPIHグループ国内店舗の『AIZU』コーナーにて、WEB CMの公開をはじめ、VIBYを起用した店頭プロモーションが行われる。また、首都圏エリアを中心とした交通広告や店頭ビジョン／懸垂幕も順次展開される。

今回のブランドアンバサダー就任は、“カラダに「みなぎる」、気分が「アガる」、青春の記憶に「つながる」3つの合図”という『AIZU』ブランドコンセプトと、VIBYのコンセプト“輝く青春の旅路”のどちらにも青春に寄り添う想いが込められており、デビューしたばかりの『AIZU』とVIBYが“青春”を合図に一丸となり、高校生の“青春”を一緒に応援していきたいとの想いから決定した。

CMでは、VIBYが『AIZU』のブランドコンセプトを表現しており、『AIZU プロテインエナジードリンク』の爽快感を彷彿とさせるフレッシュで疾走感のある楽曲が、青春の一瞬一瞬を彩るものとなっている。

＜VIBY コメント＞

今回、僕たちVIBYが『AIZU』のアンバサダーに就任させていただけることになり、とても嬉しいです。僕たちにとって初めてのアンバサダーということもあり、すごく光栄ですし、これからの活動への大きな力になると感じています。『AIZU』は、毎日を頑張っている人の背中を押してくれるような存在だと思っています。僕たちも、音楽やパフォーマンスを通じて、一人でも多くの人たちの背中を押せるような存在になりたいと思っているのでとても共感できるブランドです。この魅力をたくさんの方に届けられるよう、僕たちも全力で発信していきたいです。

＜『AIZU』商品開発責任者 長谷部洋平 コメント＞

『AIZU』は、高校生の“今”と“未来”を全力で応援したいという想いから生まれたプロテインブランドです。デビューしたばかりであるVIBYの皆さんが放つまっすぐな情熱、挑戦する姿、そして未来へ向かって走り出すエネルギーが、AIZUの目指す世界観そのものだと感じたため、この度『AIZU』初のブランドアンバサダーに起用しました。夢に向かって一歩踏み出す瞬間の高揚感や努力の積み重ねは、まさに高校生の毎日（青春）と重なります。VIBYの皆さんとともに、タンパク質補給を“特別なこと”ではなく“青春の日常”に変え、日本中の高校生の挑戦を後押しするブランドへと成長させていきたいと考えています。

（文＝リアルサウンド編集部）