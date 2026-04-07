【横浜赤レンガ倉庫】GW、家族で楽しみたい期間限定グルメ・グッズが集結！

横浜赤レンガ倉庫では、1号館・2号館内の飲食・物販店舗にて、GWに家族で楽しみたい限定のグルメ・スイーツのほか、帰省や旅行にもオススメのお土産やおでかけグッズなどが登場します。

■ドイツの春祭りの雰囲気を楽しめるフェスを開催

横浜赤レンガ倉庫では、2026年4月24日〜5月10日の計17日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークにて、ドイツの春祭りの雰囲気を楽しめる「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」を開催。

今年は「Fun & Fam」をテーマに、ドイツビールやドイツフード、ドイツ楽団のステージなどが楽しめる王道の“ドイツの春祭り”を中心に、家族で楽しめる“デイキャンプ”や“キッズ向けコンテンツ”、“野外シアター”など、大人から子どもまでGWを満喫できる豊富なコンテンツを用意しています。

イベント開催期間中は、イベント会場と連動して、横浜赤レンガ倉庫1・2号館内の飲食・物販店舗でもファミリーでシェアできるグルメや映画を観ながら食べられるテイクアウトメニューのほか、帰省や旅行などにもぴったりのお土産や、GWのおでかけを格上げするグッズ、横浜赤レンガ倉庫で過ごした思い出を形に残す体験型コンテンツなどを多数用意。

みなとみらいの景色を一望できる開放感ある横浜赤レンガ倉庫で、春の心地よい一日を存分に堪能できます。

■NEWS

⚫︎「BUTCHER REPUBLIC 横浜赤レンガ シュラスコBBQ & BEER」として4月1日リニューアルオープン

2019年にオープンし、極厚シカゴピザとクラフトビールが人気だった「BUTCHER REPUBLIC CHICAGO PIZZA&BEER」がこのほど、本格シュラスコの食べ放題を看板メニューとした“シュラスコBBQレストラン”としてリニューアルオープン。

店内ではパサドール（肉職人）が随時15〜20種類以上のシュラスコを持ち回り、目の前で豪快にカットしてくれるスタイルで、“選ぶ楽しさ”と“ライブ感”あふれるパフォーマンスを味わえます。

【店舗概要】

店舗名：BUTCHER REPUBLIC 横浜赤レンガ シュラスコBBQ & BEER（2号館3F）

URL：https://www.yokohama-akarenga.jp/cafe/detail/44

■子どもも大満足！ 家族で楽しみたいグルメ・スイーツ

※一部抜粋

みんな大好きツナマヨピッツァ！ キッズも食べやすい味に仕上げています！

【横浜赤レンガ倉庫限定】【季節限定】

店舗名：BEER STAND ＆ PIZZA BAR（2号館1F）

商品名：ツナマヨコーンピッツァ

価格： 1,480円

販売期間：2026年4月24日〜5月10日

パエリア×チーズの最強コンビ！ 香ばしく焼いたチーズがとろける、熱々のドリア風パエリアです。

【季節限定】【テイクアウトOK】

店舗名：本格パエリア専門店 MARIO（2号館1Fフードコート）

商品名：ドリア風パエリア

価格：1,400円（1人前）／テイクアウト 1,500円（1人前）

販売期間：2026年4月24日〜5月10日

肉厚の鶏むね肉を特製の衣でサクッとジューシーに揚げたフライドチキンを、オリジナルレシピのタルタルソースと合わせました。食感を楽しんでください！

【テイクアウトOK】

店舗名：KUA`AINA（2号館1Fフードコート）

商品名：フライドチキンバーガー

価格：980円

販売期間：通年

いちごのフルーツサンドやミニパンケーキ、見た目も可愛いセイボリーなどピクニック気分で楽しめるセット。オリジナルアクリルキーホルダー付き。

【季節限定】

店舗名：Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY（2号館3F）

商品名：いちごと恋するピクニック🎵 春限定アフタヌーンティーセット

＜Mickey＆Minne＞

価格：3,960円／1名（2名分から注文可能）

販売期間：販売中〜2026年5月末頃まで

北海道バターを使用した生地を高温のプレス機で一気に焼き上げたバターゴーフレット。ゴーフレットに、バタークリームや色々なフレーバーをサンドしました。

【横浜赤レンガ倉庫限定】【テイクアウトOK】

店舗名：MILK MARCHĒ（2号館1F）

商品名：BUTTER GAUFRETTE（バターゴーフレット）

価格：420円〜

販売期間：通年

■帰省土産にも！ 横浜や赤レンガ倉庫を感じられるお土産情報

※一部抜粋

レモン果汁・粉末・果肉を合わせた特製レモン餡に、レモンタイムの香りとはちみつのやさしい甘さを重ね、 酸味と甘味がほどよく調和する爽やかな味わいに。黒船をイメージしたココア生地でやさしく包み、しっとりと焼き上げました。

【季節限定】

店舗名：ヨコハマズベストコレクションII ありあけ（1号館1F）

商品名：黒船ハーバー ぺりーのれもねーど5個

価格：1,242円

販売期間：2026年4月1日〜5月31日

船型の可愛らしい、こしあんと求肥餅を挟んだもなか菓子です。

店舗名：ヨコハマズベストコレクションII 香炉庵（1号館1F）

商品名：船もなか（こしあん）4袋入

価格：1,250円

販売期間：通年

フフナーゲルの常温レーズンサンド。赤レンガ倉庫店のクラシカルな佇まいを描いた限定パッケージは、横浜の余韻を感じる、旅の思い出の贈り物にも。

【横浜赤レンガ倉庫限定】

店舗名：Huffnagel（2号館1F）

商品名：ビスキュイ・オ・レザン 横浜赤レンガ倉庫限定パッケージ 6個入（プレーン・レモン各3個）

価格：1,400円

販売期間：通年

地元横浜の醸造所「横浜ビール」が作る、あかれんが限定のクラフトビール。ラガー、アルト、ヴァイツェンの3種類を用意しています。

【横浜赤レンガ倉庫限定】

店舗名：日本百貨店あかれんが（2号館1F）

商品名：あかれんがビール ラガー/アルト/ヴァイツェン

価格：各790円

販売期間：通年

■春の行楽シーズンを格上げしてくれる、おでかけグッズ

※一部抜粋

肌になじむ色味のレンズで、男女ともに使いやすいサングラス。軽量構造で、長時間の着用もストレスフリーなのでお出かけにもおすすめです。

店舗名：novice（2号館2F）

商品名：【Ellis】ラウンドサングラス

価格：4,400円

販売期間：通年

日本製の厚口帆布に蝋を浸透させ、強度と防水性を高めたポシェット。縦型で実用性が高く、シンプルながらコーディネートのアクセントになる一品です♪

店舗名：BAGGY PORT（2号館2F）

商品名：ミニサコッシュ

価格：12,650円

販売期間：通年

春から秋まで、素足や靴下とのさまざまなコーデを楽しめるグルカサンダル。ガラスレザーで上品な大人のカジュアルコーデに最適な一足です。

【季節限定】

店舗名：HARUTA（2号館2F）

商品名：グルカサンダル（Men’s / Lady’s）

価格：Men’s 15,180円 / Lady’s 14,080円

販売期間：2026年4月24日〜8月下旬頃まで

■横浜赤レンガ倉庫で過ごしたGWの思い出を形に残そう！ 体験コンテンツ

※一部抜粋

ヨコハマフリューリングスフェストの賑やかで楽しい雰囲気を表現した、期間限定の特別背景の中に似顔絵を描きます。イベントを訪れた記念にいかがですか。

【横浜赤レンガ倉庫限定】【季節限定】

店舗名：カリカチュア・ジャパン（2号館2F）

商品名：ヨコハマフリューリングスフェスト 期間限定背景

価格：1名 3,300円 / 2名 6,050円

販売期間：2026年4月24日〜5月10日

オリジナルの香りをブレンドしたサシェづくり体験。横浜赤レンガ倉庫を訪れた記念に、自分だけの香りをお土産にしてみては。

【横浜赤レンガ倉庫限定】

店舗名：John’s Blend（2号館2F）

商品名：YOUR MUSK

価格：3,300円〜

販売期間：通年

◇館内連動キャンペーン

4月29日〜数量限定で、横浜赤レンガ倉庫1・2号館内の対象店舗で1会計につき3,000円以上（税込）の購入で、イベントキービジュアルのデザインをあしらった「横浜赤レンガオリジナル ぷっくりシール」を会計時にプレゼント！今大人気の半立体シールを横浜赤レンガ倉庫を訪れた思い出としてぜひ、持ち帰ってみては？

※ノベルティは数に限りがあります（1万個限定）。期間中であっても、なくなり次第終了となります。

※2号館2F「KENELE STAND」は対象外。

■【期間限定】POPUP ショップ

⚫︎「おさるのジョージ」のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」のグッズショップが期間限定で横浜に初登場

「おさるのジョージ」のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）の、オリジナルグッズをはじめとした雑貨や日用品を取り扱うグッズショップのPOPUP が期間限定で横浜初登場！

オープンにあわせて、「Curious George Kitchen」オリジナル新商品として、カフェで人気のバーガーやクリームソーダなどをデザインしたTシャツのほか、ジョージのお顔のワッフルをモチーフにしたミニトートといったアイテム全4種を先行販売します。

【販売店舗 概要】

店舗名：「おさるのジョージ」キッチン 〜85周年アニバーサリーショップ〜 in 横浜赤レンガ倉庫（2号館1F）

期間：2026年4月10日〜5月17日

URL：https://curiousgeorge-kitchen.jp

⚫︎全100色の“クレパス柄トケイ”を展開する「TokiiRo pop up shop」が登場

クレパスをモチーフにした針とクレパスで描いたような12色の文字盤をデザインした、「サクラクレパス」とのコラボ時計“クレパス柄トケイ”を、全100色の豊富なカラーで展開。

きっとあなたのお気に入りの色が見つかるはず！ 時計の他にも、食べられないお菓子モチーフのメモやステッカー、ペンや消しゴムなどの“おかしな文具雑貨”も大集合。

【販売店舗 概要】

店舗名：TokiiRo pop up shop（2号館1F）

期間：2026年4月13日〜5月10日

URL：https://tokiiro.shop/

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市 コラボ企画

⚫︎劇場公開を記念し、作品の舞台・横浜で“限界突破”な各種企画を実施

2026年4月10日に公開となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。同作品の舞台が“横浜”となっていることから、この劇場公開を記念し、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市のコラボ企画が実施されます。

横浜赤レンガ倉庫では、対象店舗での指定商品の購入につきビッグサイズのステッカー1枚がもらえるキャンペーンや、当施設を含む市内10ヶ所のスポットを巡ってスタンプを集めると横浜限定オリジナルノベルティがもらえる企画などを展開。コナンたちが駆け回った横浜のまちを巡って楽しもう！

【キャンペーン概要】

※横浜赤レンガ倉庫が対象となる企画のみ記載

※ノベルティはなくなり次第、終了となります

※詳細は特設サイトを確認してください

・実施内容：

（1）オリジナルステッカープレゼントキャンペーン

（2）YOKOHAMA まち巡りスタンプラリー ―港町のコナン旋風―

（3）スペシャルメッセージ付き楽曲放送

・実施期間：

（1）（3） 2026年4月10日〜6月12日

（2）第一弾（ステッカー）: 2026年4月10日〜5月31日／第二弾（クリアファイル）: 2026年6月1日〜7月31日

・特設サイト：https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

・映画公式サイト：https://www.conan-movie.jp/2026/index.html

■「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」

大人も子どもも楽しめるレジャーが集結！ 入場無料のドイツの定番“春祭り”

同イベントは例年、ゴールデンウィークに家族・友人・恋人など、大切な人と心ゆくまで楽しめる、多彩なコンテンツを用意。

ドイツビールやドイツフード、ドイツ楽団のステージなどが楽しめる王道の“ドイツの春祭り”を中心に、大人が楽しむ傍ら子どももアトラクションなどで遊ぶことができるキッズ向けコンテンツや、横浜の夜景を背景に映画を観るという非日常を楽しめる「SEASIDE CINEMA（野外シアター）」などで春を満喫できます。

中でも、今年のテーマは「Fun & Fam」。特に家族で訪れる人でも、世代を超えてそれぞれのペースで心地よく過ごせる1日を届けたいという想いを込めました。

本格的な機材で気軽に日帰りキャンプ体験ができる“デイキャンプ”をはじめ、家族全員で楽しめるコンテンツを展開。その他、小さな子ども連れでも過ごしやすいファミリーシート、キッズや家族でも楽しめるフードやドリンクを用意しています。

◇＜開催概要＞

・期間：2026年4月24日〜5月10日 計17日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります

・会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

・営業時間：11:00〜21:00（L.O. 20:30）

※4月24日のみ17:00〜

※コンテンツにより開催日時が異なります。

・入場料：無料 ※飲食・物販・アトラクション代等は別途

・主催：横浜赤レンガ倉庫（横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

・協賛：Carstay

・協力：コールマン

・後援：横浜市・在日ドイツ商工会議所・ドイツ観光局

・特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/yff/

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