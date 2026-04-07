4月4日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新し、東京・吉祥寺にあるそば店を訪れる動画を投稿した。店の料理に舌鼓を打った木村だったが、動画内での“食事シーン”に厳しい目が注がれている。

今回の動画は、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光とともに吉祥寺を散策し、ダイニングバーのようなおしゃれなそば店で食事する内容だった。2人は前菜やコロッケ、店自慢の十割そばを堪能したのだが……。

「木村さんは卵とろろそばを注文したのですが、そばをすする際やそば湯を注ぐ際にテーブルに肘をつく場面があったのです。一般的に、食事中に肘をつく行為は、姿勢が崩れて、相手に不快感を与える恐れがあるとして、マナー違反とされています。木村さんと太田さんはプライベートでも連絡を取り合う気心知れた関係ですが、木村さんは料理が提供されるまでの待ち時間に、横を向いて足を組む場面もあったため、気になる人もいたようです」（芸能記者）

実際、木村のYouTubeのコメント欄でも、

《肘をつきながらたべてなかったら、素敵なんだよな》

《キムタク君、肘付けて食べるの良くないな！》

など、困惑する声があがっている。“食事マナー”に関して、木村は最近SNSをざわつかせることがあった。

「3月14日から、吉野家のCMに出演している木村さんですが、牛丼を食べる際、舌を出して食べ物を受ける“迎え舌”になっていました。こちらもやはり、一般的にマナー違反とされる行為のため、SNSで批判的な声があがっていたのです。これまでのYouTubeでの木村さんは、料理を残さずに平らげ、食べ方を絶賛する声も多かったですが、“迎え舌騒動”渦中に肘をついたり、足を組む動作が見られたことで、注目されてしまったのかもしれません」（芸能記者）

2016年末に解散するまでSMAPとして高い人気を誇った木村だが、思わぬ形で元トップアイドルの振る舞いが話題にあがってしまった。少し前には、嵐でも食事マナーが物議を醸したことがあった。

「2月8日のYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』で公開された、嵐の二宮和也さんの食事の席でのことです。二宮さんは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんとtimeleszの菊池風磨さんと3人でグアム旅行する企画で、現地のファミリーレストランを訪れました。席についた二宮さんは温かいそばを食べたかったようですが、メニューにないことがわかると、店のソファーに横たわったのです。

菊池さんが『大人なんだから起きてください』とやんわり注意するも、二宮さんは構わず寝転び続け、SNSで“行儀悪い”という指摘が続出しました。木村さんも、二宮さんもトップアイドルとして活躍しましたが、あいついで食事マナーに厳しい目が注がれることになり、ガッカリしてしまうファンもいるかもしれません」（同前）

木村も、二宮も子どもを持つ父親でもある。父としても、気心知れた相手とはいえ、食事の席でのマナーには気を配ってほしいところだが……。