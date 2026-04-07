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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

マイナンバーカード、そのまま持ち歩いてませんか？ 提示を求められたときに必要以上の情報まで見せなくてもいいことって、意外と多くあります。

そんな「見えなくていいものが見えてしまうのが気になる」という不安を、さりげなく解消してくれるのがマイナ専用カードケース「hide me」。

すごく便利！というよりは、「ちょっと助かる」このケース。使ってみたリアルな感想を紹介します。

受付シーンで実感。個人情報を見せすぎない安心感

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一番便利だと感じたのは、病院などの受付でマイナカードを提示したとき。

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これまではカードをそのまま出すしかなく、住所や個人番号まで見えてしまうのが少し気になっていたのですが、「hide me」に入れておくことで顔写真や有効期限など必要な部分だけ見せられます。

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不要な情報はケースで隠れるので、提示するときの心理的な抵抗感がかなり減りました。窓の部分には透明の保護シート付きです。

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ほんの数秒のことですが、「余計な情報を見せていない」という安心感は想像以上に大きいもの。小さなストレスを減らしてくれる設計、すばらしい！

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財布に入れても違和感なし。薄い！

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「hide me」を使っていて便利だったのが、その薄さです。

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約4mmのスリム設計なので、財布に入れてもかさばらず、特別なケースというより「いつもの持ち物の一部」として自然に使える感覚。

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さらに裏側には診察券なども入れられるので、病院関係のカードをまとめて管理できるのも便利。探す手間が省けて、ちょっとしたストレスフリーです。

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上部にもポケットがあり、各種カード類を収納できます。お札も入れられるため、ちょっとした外出ならこれひとつで対応できそう。

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なくしたくない領収書を入れておけるようなスペースも。

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素材には、見た目にも高級感のあるレザー調素材（合成皮革）を採用。本革のような風合いと質感を持ちながら、手に取りやすい価格です。

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カラーは3色展開。落ち着いたブラックやブラウンもいいけれど、鮮やかなレッドが映える！ ベーシックカラーの小物を選びがちという人ほど、差し色にレッドをぜひ。

意識せずセキュリティ対策も

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「hide me」はRFIDスキミング防止機能も備えており、不正な読み取りを防ぐ設計になっています。

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入れておくだけでセキュリティ対策ができるので、安心。何か特別な操作をする必要もなく、普段通り持ち歩くだけでいいのが気軽です。

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見た目もレザー調でシンプルなので、いかにも対策グッズという雰囲気もなく、普段の財布に入れても違和感なくなじむので、意識せずに安心感を得られます。

マイナ時代にちょっと便利な「hide me」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

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Source:CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、株式会社tsumugiより製品貸し出しを受けております。